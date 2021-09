Odmiany kukurydzy na rok 2022 od Farmsaat Polska

Farmer obecny był 12 września na Krajowym Dniu Kukurydzy w Szepietowie, gdzie swoje odmiany zaprezentował też Farmsaat. To jedna z ponad siedemdziesięciu lokalizacji pól demonstracyjnych, gdzie można zobaczyć na żywo odmiany z portfolio tej firmy.

- Aktywnie chcemy pokazywać potencjał naszej hodowli. Być jak najbliżej rolników, pokazać jak odmiany plonują – mówił nam Tomasz Krakowiak z Farmsaat Polska. Ocenił też ogólny stan plantacji kukurydzy w Polsce na dobry, z jednym wyjątkiem, części województwa wielkopolskiego, gdzie gatunek ten nie prezentuje się już tak okazale, ze względu na niedobory wody.

Poniżej relacja video z Dnia Kukurydzy.

W Szepietowie firma zaprezentowała sześć odmian kukurydzy, o różnej grupie wczesności.

Które z nich przedstawiciel firmy ocenił najwyżej?

- Dwa typy. To odmiana Farmoritz o FAO 250 i Farmueller o FAO 260. Są to odmiany, które od dwóch lat wdrażamy w Polsce i coraz więcej sprzedajemy. Odmiany te wyglądają imponująco. Mają solidne kolby i wysoki potencjał plonowania. Są to odmiany, które są w czołówce odmian europejskich – mówił Krakowiak.

Jakie propozycje Farmsaat Polska polecane są w poszczególnych grupach wczesności?

- Nasza oferta to siedemnaści odmian, z czego około ośmiu odmian będzie stanowiło największy wolumen sprzedażowy. To są te odmiany, które tutaj, w Szepietowie, prezentujemy. W grupie odmian wczesnych jest to odmiana Farmodena o typie ziarna fix i FAO 220. W grupie odmian średnio wczesnych Farmfire, którą mamy w badaniach COBORU, jako jedna z odmian będących wzorcem zarówno w uprawie na kiszonkę, jak i na ziarno – mówił. Z grupy odmian średnio późnych: Farmoritz i Farmueller.

Poniżej prezentujemy listę odmian kukurydzy z Farmsaat Polska, które oferowane będą pod zbiory roku 2022: