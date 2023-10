Szarłat szorstki to jeden z najtrudniejszych chwastów do zwalczenia w kukurydzy; Fot. AK

Zjawisko odporności umacnia się i dotyczy coraz większej liczby gatunków chwastów. Rolą rolnika jest prowadzenie tak strategii ochrony swoich upraw, aby nie dopuścić do rozwoju tego typu problemu na swoim polu. Jak to osiągnąć w praktyce? Rady w tym zakresie udzielał podczas konferencji prasowej Mariusz Michalski z firmy Bayer.

Odporność chwastów dotyczy tak naprawdę pola bądź gospodarstwa i może dotyczyć wielu gatunków chwastów.

Rośnie znaczenie zjawiska odporność chwastów w kukurydzy.

Firmy zalecają wykonywać plan zabiegów herbicydowych w całym płodozmianie.

Zjawisko odporności to nie mit. Występuje na całym świecie i dotyczy wielu upraw. Kształtuje się najczęściej latami, pod wpływem wielu czynników w tym także błędów jakie popełnia rolnik na polu.

Na całym świecie rośnie liczba gatunków chwastów odpornych na herbicydy. Jak przytacza opracowane na podstawie weedscience.org dane Mariusz Michalski z firmy Bayer najwięcej udokumentowanych przypadków odporności na herbicydy dotyczy uprawy pszenicy. Przytoczona strona podaje, że w pszenicy zanotowano aż 84 gatunków chwastów, które opierają się co najmniej jednej substancji czynnej stosowanej w tej uprawie.

Drugą uprawą, w której to zjawisko nabiera na sile jest uprawa kukurydzy. To druga uprawa na świecie, pod względem liczby biotypów odpornych.

W roku 2023 na koncie tej uprawy zostało udokumentowanych 66 gatunków chwastów, które wytworzyły biotypy odporne.

Slajd z konferencji prasowej firmy Bayer Fot. AK

Jak tłumaczył Michalski na spotkaniu prasowych latach 80-tych oraz 90-tych w Europie zanotowano dwie fale odporności na triazyny. W Niemczech, Austrii czy we Włoszech dotyczyło to głównie chwastnicy jednostronnej uodpornionej na inhibitory ALS. Zaczęto tak, że obserwować głównie w Niemczech opieranie się na grupę substancji w szarłatu szorstkiego.

Na celowniku szarłat szorstki

I to właśnie gatunek chwastu z rodziny szarłatowatych jest rekordzistą jeśli chodzi wytworzenie biotypu odpornego, aż na 5 mechanizmów działania. Chodzi o gatunek Amarantus rudis Jak podał na konferencji prasowej Michalski znaleziono w Kanadzie w Ontario w 2021r. biotyp odporny na: inhibitory ALS (imazetapyr), inhibitory fotosyntenzy (atrazyna, metrybuzyna), inhibichi PPO (kafentrazon, lactofen), inhibicji HPPD (mezotiron), a nawet inhibichi ESPS (glifosat).

- Jak radzić sobie z takich chwastem? Tu chemia w zasadzie już nic nie ma do powiedzenia – podsumował przypadek Mariusz Michalski.

Jeśli chodzi o szarłat szorstki czyli gatunek powszechny w Europie stwierdzono w USA już biotypy odporne na: inhibitory ALS (imazetapyr, imazamox, imazaquin, cloransulam, chlorimuron, promisulfuron, tiensulfuron) oraz na inhibitory fotosyntezy (atrazyna). Oczywiście nie wszystkie tu wymienione substancje czynne są dozwolone w Europie, ale to pokazuje potencjał gatunku do tworzenia licznych uodpornień.

Odporność chwastów w Polsce

Jak tłumaczył na spotkanie Michalski w Polsce do czynienia mamy póki co z 14 gatunkami chwastów, u których oficjalnie (naukowo) udowodniono odporność na co najmniej jednej mechanizm działania. Przedstawia to poniższa grafika.

Slajd z konferencji prasowej firmy Bayer Fot. AK

- My robimy wiele analiz chwastów, nasion chwastów i muszę powiedzieć, że te dane są już bardzo mocno zaniżone. Odporności jest zdecydowanie więcej. Lista tych gatunków chwastów, które występują na powyższym slajdzie myślę, że przekracza już 20 przypadków – uważa Mariusz Michalski.

Jak zaznaczał prelegent co ważne, na jednym polu mogą występować zarówno biotypy wrażliwe jak i odporne. To nie jest tak, że jeśli w gospodarstwie potwierdzimy odporność jakiegoś gatunku chwastu to znaczy, że dana substancja nie będzie działała. Skuteczność na biotypy odporne będzie bardzo niska lub nawet zerowa, ale na typ polu będą funkcjonowały także biotypy wrażliwe, które dobrze będą jeszcze zwalczane.

Odporność chwastów w badaniach Bayer

Bayer co roku w Polsce badan próbki nasion lub pochodzące z materiału żywego różnych gatunków chwastów. Najwięcej przebadano próbek od chwastów jednoliściennych (miotła, potem wyczyniec, stokłosy). Od jakiegoś czasu wzrasta zainteresowanie rolników gatunkami dwuliściennymi między innymi tym gatunkiem jest szarłat, który stanowi problem w kukurydzy i w buraku cukrowym.

Przykładowo pobrano do analizy szarłat i okazało się, że wykazuje odporność genetyczną na s.cz. z grupy 2 (dawniej B), czyli substancje z grupy ALS. Dlatego w przypadku gospodarstwa, w którym to stwierdzono zaleca się w celu skutecznego zwalczenia szarłatu szorstkiego towarzystwo w mieszaninie zbiornikowej innych substancji o wysokiej skuteczności przeciwko temu gatunkowi.

Przy odpornościach ważna agrotechnika

Jak tłumaczono na spotkaniu zawsze jak mówi się o odpornościach nie tylko na chwasty, ale także na szkodniki czy choroby należy szczególnie brać pod uwagę zabiegi agrotechniczne, które w tej sytuacji odgrywają szalenie ważną rolę. Tu kłania się między innymi zmianowanie czy klasyczna orka.

- Tam gdzie się pojawia odporność w gospodarstwie rolnik z automatu powinien przestawić swoje myślenie w zakresie uprawy roli i zacząć stosować wiele kompleksowych działań – tłumaczył Michalski.

Scenariusze walki z chwastami odpornymi w kukurydzy

Jeśli w kukurydzy istnieje podejrzenie odporności na chwasty z grupy ALS (szarłat, chwastnica) i notuje się problemy w ich zwalczaniu. Warto wówczas wykonywać tzw. Plan zabiegów herbicydowych w całym płodozmianie. Przykład takiego planu znajduje się poniżej.