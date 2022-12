Jak podaje Polski Związek Producentów Kukurydzy około 100 tys. ha z kukurydzą nie jest jeszcze sprzątniętych. Straty ilościowe jaki i jakościowe ziarna pochodzącego z takich pól, mogą być bardzo poważne.

Duża wilgotność powietrza, opady śniegu a obecnie odwilż to powody dla których od kilku tygodni nie można dokończyć żniw kukurydzianych.

To nie jedyne powody, przez które nie udało się sprzątnąć wszystkich pól. To także załamanie rynku, dynamiczny spadek cen za ziarno.

Mogły także się na to nałożyć problemy organizacyjne np. awarie sprzętu (kombajnu) i logistyczne, a także związane z przestojami firm suszących ziarno (za duża pula ziarna naraz trafiała do suszenia ).

Efekt jest taki, że szczególnie w województwach: podlaskim, ale także łódzkim, mazowiecki czy kujawsko pomorskim są jeszcze plantacje, które czekają na zbiór.

Straty mogą być dotkliwe

Im dłużej kukurydza pozostaje na polu, tym należy się spodziewać sukcesywnie powiększających się strat z tytułu ubytków ziarna. Przed wszystkim tracić będziemy całe kolby, które mogą opadać na ziemię pod wpływem ciężkiego śniegu, lub na skutek uszkodzenia dokolbia przez omacnicę prosowiankę.

Szkodnik ten także żerując w łodygach przyczynia się także do powstania złomów pędów przez co znacznie zwiększa się ryzyko wylegania roślin. Kolby z wylęgniętych roślin kombajn nie jest w stanie zebrać.

Co więcej wraz z upływem czasu rośnie ryzyko pojawienia się silnych wichur, co w tej sytuacji mogłaby doprowadzić do znacznego powiększenia się szkód. Jeśli do tego dorzucimy zwierzynę łowną, chętnie chroniącą się na takich polach, to straty powodowane przez te wszystkie czynniki mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent.

Mokry śnieg nie tylko zawilgaca ziarna, ale także może przyczynić się do zwiększenia strat z tytułu opadania kolb Fot. AK

Jedno jest pewne, im dłużej kukurydza pozostaje na polu, tym większe ryzyko strat. Może to doprowadzić nawet do takich sytuacji, że nie uda się zebrać ziarna. A kombajn wjedzie w taki łan głównie po to aby ściąć biomasę.

Wątpliwa jakość ziarna

Nie tylko musimy brać pod uwagę straty ilościowe. W takiej kukurydzy dynamicznie rozwijają się choroby spowodowane głównie przez grzyby z rodzaju Fusarium, produkujące groźne dla zwierząt oraz ludzi mykotoskyny. Na kolbach mogą bytować nagminnie także grzyby z rodzaju Penicillium, Aspergillus, Cladosporium i Alternaria.

Zbieranie kukurydzy w tak późnym terminie wpływa znacząco na porażenia ziarna. Warto przed zbiorem wysłać próbki kukurydzy do przebadania, czy ziarno zawiera mikotoksyny. Coraz częściej się słyszy, że są to powody dyskwalifikacji takiego ziarna głównie w skupach na wschodzie kraju.

Sucha pogoda i mrozy

Niestety w prognozach pogody nie widać silniejszych mrozów, co oznacza, że areał kukurydzy niezebranej nie będzie się zmniejszał. Mrozy bowiem umożliwiłyby wjazd ciężkiego sprzętu na pola bez większego ryzyka uszkodzenia struktury gleby. Do końca roku ma panować także wysoka wilgotność powietrza, a to oznacza, że nawet jeśli uda się wjechać w pole to mokra biomasa będzie przytykać zespoły żniwne kombajnu i ziarno będzie trudno się omłacać. Nadzieje pokłada się w suchej i mroźnej pogodzie, która umożliwiła by zbiór na części plantacji.

Problematyczne zagospodarowanie ścierniska

Późne zbiory to także duży udział niezagospodarowanych ściernisk. Warto wiedzieć, że okres zimowy to równie dobry moment na przeprowadzanie zabiegów rozdrabniania ścierniska czy jego mulczowania. Podobnie jak w przypadku zbiory ziarna wyczekać powinniśmy odpowiedniego terminu i pogody. W przeciwnym razie zespoły robocze sprzętu będą się zapychać od mokrych resztek pożniwnych.