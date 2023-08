Tegoroczne zbiory zbóż przypadają znacznie później, niż w roku ubiegłym. Efekt opadów to nie tylko opóźnienia, ale także spadek w jakości ziarna. Wiele skupów przyznaje, że w dostawach dominuje ziarno pszenicy paszowej, a mało jest konsumpcyjnej. Ceny idą za tą tendencją, pszenica paszowa staniała, z kolei pszenica konsumpcyjna nieco podrożała.

Stan zaawansowania żniw jest dużo słabszy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, a końca nie widać. Najpierw wielu regionom towarzyszyła susza trawiąca uprawy, później pojawiły się kilkutygodniowe opady deszczu. Nierzadko dojrzałe już zboża po lokalnie nawalnych opadach wyłożyły się, do tego przy utrzymującej się dużej wilgotności powietrza na plantacjach pojawiły się choroby grzybowe. Takie warunki to także problem z porastaniem zbóż, szczególnie pszenżyt, choć widoczne jest to coraz częściej w pszenicy.

Rolnicy tracą na jakości ziarna, jak kształtują się aktualne ceny w skupach? Obecnie tona pszenicy konsumpcyjnej kosztuje ok. 900 zł, paszowej ok. 760-830 zł. Żyto konsumpcyjne jest wyceniane na ok 640 zł/t, jęczmień na 660 zł/t i rzepak ok. 1780-1800 zł/t.