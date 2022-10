Wydawać by się mogło, że w kwestii zachwaszczenia nie ma różnicy, w jakim terminie wysiewana jest pszenica ozima – chwastów i tak zawsze jest zatrzęsienie. Czy aby na pewno?

Pszenica ozima jest jedynym gatunkiem zboża, który toleruje opóźniony siew. Jest ona wówczas zdecydowanie mniej narażona na atak mszyc, ploniarek oraz innych szkodników, a także jest mniejsza presja ze strony chorób grzybowych, np. mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

Późny siew ma swoje plusy

Generalnie zaleca się, by pszenicę ozimą siać zgodnie z optymalnym terminem agrotechnicznym, opracowanym przez Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin indywidualnie dla poszczególnych regionów, co gwarantuje, że rośliny zdążą osiągnąć odpowiednie stadium rozwoju i wejść w spoczynek zimowy z maksymalną zimotrwałością. Są jednak takie sytuacje, że pszenica ozima znajduje się w płodozmianie w takim miejscu (np. po burakach cukrowych lub kukurydzy), że wysiew w terminie jest niemożliwy. Uprawa w takich realiach nie jest skazana na porażkę pod warunkiem, że plantator zastosuje się do kilku wytycznych.

Okazuje się, że opóźniony siew mimo swych licznych wad ma także ogromne zalety. Jedną z nich jest fakt, iż na plantacjach założonych po optymalnym terminie presja chwastów jest o wiele mniejsza. Co więcej, na stanowiskach zachwaszczonych wysoce uciążliwymi gatunkami, które w wielu regionach Polski zdążyły się uodpornić na działanie substancji czynnych zawartych w herbicydach, czyli wyczyńcem polnym, miotłą zbożową czy stokłosami, zaleca się wręcz opóźnienie siewu, w miarę możliwości ekonomicznych nawet o 3-4 tygodnie. Badania naukowe dowodzą, iż na takich plantacjach wschody wyczyńca i miotły są o wiele mniejsze niż na plantacjach sianych zgodnie z terminem. Warunki, jakie musi spełnić rolnik, to dobór odmiany tolerancyjnej na opóźnienia w siewie oraz takiej, którą cechuje szybkie tempo wzrostu jesienią i silna krzewistość, by rośliny uprawne były dla ,,intruzów” konkurencyjne. Bardzo ważne jest, by zwiększyć także normę wysiewu o ok. 15 proc. w stosunku do optymalnych rekomendacji. Dobrym rozwiązaniem jest również zwężenie międzyrzędzi w trakcie siewu. By zmniejszyć liczebność chwastów, warto siać kwalifikowany materiał siewny, który jest wolny od nasion niepożądanych gatunków.

Jesienne wschody miotły zbożowej różnią się od wschodów wiosennych tym, że rośliny pochodzące z tych pierwszych mają więcej rozkrzewień

Pszenicę ozimą odchwaść jesienią

Czas odpowiedzieć sobie na pytanie zawarte w tytule tego artykułu – czy opóźniony siew faktycznie rozwiązuje problem uporczywego zachwaszczenia? Otóż odpowiedź brzmi – nie, chociaż faktycznie zmniejsza liczbę jesiennych wschodów gatunków, które stanowią utrapienie w uprawie zbóż. Przykładowe gatunki chwastów występujące w pszenicy ozimej wyszczególniono w ramce. Opóźniony siew nie powinien być także dla plantatora powodem rezygnacji z przeprowadzenia zabiegu chemicznego jesienią na rzecz przełożenia go na wiosnę – lepiej zrobić wiosną drobną korektę, niż dopiero zaczynać walkę z chwastami.