Ostatni dzwonek by wykonać zabieg T-3

Występowanie opadów, czasem o charakterze nawalnym, jakie obserwujemy na większości obszarów w Polsce powoduje, że ryzyko występowania chorób grzybowych jest bardzo duże. Jeśli dotychczas nie przeprowadzono zabiegu T-3, warto to jeszcze rozważyć, gdyż na kłosach pojawiają się już pierwsze objawy chorobowe.

Większość fungicydów które dedykowane ochronie kłosów zbóż można stosować do fazy dojrzałości wodnej ziarna (BBCH 71). W tej mniej więcej fazie pojawiają się także wizualnie objawy chorobowe dwóch najgroźniejszych chorób kłosa: fuzariozy oraz septoriozy plew. Zabieg ochronny przy masowych objawach będzie wówczas konieczny, jednak będzie to już zabieg interwencyjny, a więc i spóźniony.

To ostatni moment na przeprowadzenie skutecznego ostatniego zabiegu fungicydowego. Fot. A. Kobus

Obecnie w zależności od regionu i odmiany pszenica ozima jest w fazach od BBCH 65 (pełnia kwitnienia) do BBCH 69 (koniec kwitnienia). Koniec fazy kwitnienia (BBCH 69) gdy widoczne są już zaschnięte pylniki to zbyt późny termin na wykonanie skutecznego zabiegu przeciwko fuzariozie, ale z kolei dość dobry moment by zabezpieczyć kłosy przed rozwojem septoriozy plew czy czerni zbóż. Jeżeli jednak wcześniej nie aplikowano fungicydu termin ten nie ustrzeże kłos przed infekcjami ale może ograniczyć dalszy rozwój chorób.

Należy pamiętać, że większość preparatów, które można stosować ma 30 dniową karencję, więc do żniw czas ten minie.

Warto mieć na uwadze, że panują idealne warunki szczególnie do rozwoju fuzariozy kłosów. Choroba ta drastycznie obniża jakość ziarna i jest przyczyną powstawania mykotoksyn. Narażone są szczególnie plantacje, które po nawałnicach powylegały. W tym miejscach notuje się zazwyczaj bardzo intensywny rozwój choroby.

Wyleganie sprzyja rozwojowi chorób kłosa Fot. A. Kobus

Na plewach są już widoczne także pierwsze plamki, które mogą także świadczyć o rozwoju septoriozy plew. Septorioza plew do infekcji wymaga wysokiej wilgotności, więc w obecnie panujących warunkach w rejonach deszczowych stanowi duże zagrożenie.

Co wybrać do zabiegu T-3?

