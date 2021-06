Ostatni moment na zabieg T-2

Na Mazowszu pszenica ozima jest w zaawansowanej fazie strzelania w źdźbło. Ten tydzień to ostatni moment na zabezpieczenie środkowej partii łanu przed porażeniem chorobami grzybowymi.

Jak widać na zamieszczonym poniżej filmie, pszenica ozima na Mazowszu bardzo szybko wyrasta w pędy kłosowe. W warunkach dużej intensywności opadów – w pokazywanym gospodarstwie w maju spadło łącznie 98 l/m2, wykonanie zabiegu fungicydowego w terminie T-2 jest koniecznością. Chorób na liściach i pędach nie widać, ale to tylko kwestia czasu. Przechodzą okres rozwoju utajonego, a to jest najbardziej odpowiedni moment do ich zwalczania, bowiem eliminujemy je nim wywołają straty.

Czy pszenica wymaga w tym okresie dodatkowych zabiegów? Jeżeli tak, to jakich? Odpowiedź na te pytania można znaleźć w filmie. Zapraszamy do jego obejrzenia.