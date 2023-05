Ostrożeń polny znany jest jako jeden z najbardziej uciążliwych chwastów, niezwykle trudnych do skutecznego zwalczenia. Choć kojarzony jest głównie z monokulturami kukurydzianymi, zagraża również plantacjom zbóż. Na czym polega szkodliwość tego chwastu? Jakie substancje stosować do walki z ostrożniem?

Ostrożeń polny jest chwastem szczególnie uciążliwym. Gatunek ten wykształca tysiące nasion na każdej roślinie, a ponadto charakteryzuje się niezwykle silnym i głębokim systemem korzeniowym, którego uszkodzenie tylko pobudza roślinę. Ostrożeń niezwykle chętnie pobiera z gleby składniki pokarmowe, przez co jego obecność na polu drastycznie obniża plony.

Ostrożeń polny – charakterystyka

Ostrożeń polny jest bardzo dobrze przystosowany do przetrwania niemal w każdych warunkach. Charakteryzuje się niezwykle rozbudowanym systemem korzeniowym, sięgającym na kilka metrów w głąb profilu glebowego. Nad ziemią z kolei rośliny mogą dorastać nawet do 2 metrów wysokości, zużywając jednocześnie ogromne ilości składników pokarmowych.

Z pąków przybyszowych, które znajdują się na korzeniach, mogą odrastać liczne pędy nadziemne. Ich aktywację pobudza zwłaszcza ścięcie rośliny, w której miejscu bardzo szybko pojawia się kilka kolejnych. Szacuje się, że zagęszczenie roślin rzędu 2 szt./m2 wystarczy, by ostrożeń pobrał 300 kg/ha azotu i co najmniej drugie tyle potasu, przyczyniając się jednocześnie do spadku plonów o kilkadziesiąt procent.

Ostrożeń polny – zwalczanie

Na widocznej na zdjęciu wypatrzonej przy drodze plantacji, ostrożeń polny występuje w stosunkowo dużym zagęszczeniu i osiąga wysokość zbliżoną do łanu zboża. Jest to już bardzo opóźniony czas na jego zwalczanie, nie tylko ze względu na rozmiar chwastu, wymuszający stosowanie dużych dawek herbicydów, ale też na dość zaawansowaną fazę rozwoju rośliny uprawnej, wykluczającą stosowanie wielu substancji aktywnych.

Jeśli chodzi o wiosenne zwalczanie ostrożnia polnego, w pszenicy ozimej po zakończeniu fazy krzewienia dostępne są następujące substancje i ich mieszaniny. Do fazy drugiego kolanka: 2,4-D, MCPA, chlopyralid, tribenuron i dikamba, wchodzące w skład różnych mieszanin, a do momentu rozwinięcia liścia flagowego florasulam, zazwyczaj również w mieszaninach.

W pozostałych zbożach ilość dostępnych substancji może być mniejsza. Przy obecnej zmiennej pogodzie przed wykonaniem zabiegu warto zwrócić uwagę na minimalną temperaturę, w jakiej można stosować dany herbicyd.