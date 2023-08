Materiał siewny owsa ozimego w tym roku jest bardzo poszukiwany. Niestety okazuje się, że też trudno dostępny. W przyszłym roku sytuacja ma ulec zmianie.

Na grupach rolniczych w różnych mediach społecznościowych często pojawia się pytanie, czy to prawda że jest coś takiego jak owies ozimy. Otóż odpowiadamy tym nieprzekonanym i niepewnym, że tak. Mimo iż nie jest on u nas bardzo popularny i wielu rolników nawet o nim nie słyszało, to rzeczywiście jest już uprawiany w Polsce. Ta forma przyjęła się na zachodzie Europy, gdzie jest cieplej, a u nas dopiero raczkuje. Ale same firmy hodowlano-nasienne wprost mówią, że zainteresowanie materiałem siewnym jest ogromne, gorzej z jego dostępnością. Towar, jak mówią sprzedawcy rozchodzi się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”.

Co wyróżnia owies ozimy?

Charakterystyczne dla uprawy owsa ozimego jest to, że z założenia ma on uciekać przed suszą. Wykształca bowiem lepszy system korzeniowy i korzysta z pozimowej wilgoci w glebie. Cechuje się też dobrą regeneracją aparatu asymilacyjnego po zimie. Poza tym jest odporny na rdzę koronową owsa i mączniaka prawdziwego, wcześniej dojrzewa i ma bardzo dobre parametry jakościowe.

Oczywiście w warunkach naszego kraju, może się pojawić problem z przezimowaniem. Bo według specjalistów ta forma jest w stanie przetrwać bez okrywy śnieżnej minus 12 stopni Celsjusza. Dlatego bardzo wiele zależy od przebiegu zimy.

Jakie odmiany owsa ozimego?

Obecnie w Krajowym Rejestrze nie ma ani jednej odmiany ozimej formy owsa. Choć kilka znajduje się w tzw. badaniach rejestrowych i pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Uprawnych, czyli CCA. Taką jest np. KWS Snowbird.

Jednak w tym sezonie dostępność tych odmian jest ograniczona. Jak się dowiadujemy, ma się to zmienić w przyszłym roku.

Więcej na temat owsa ozimego piszemy w numerze wrześniowym miesięcznika Farmer.

Jak plonuje owies ozimy?

Badania nad uprawą owsa w Polsce prowadzone są już od kilku lat przez zespół naukowców Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin PIB w Radzikowie. Co z nich wynika? Okazuje się, że z doświadczeń na dobrych stanowiskach, na glebach żyznych, plony owsa sięgały 8 t/ha w latach o niezbyt ostrych zimach. A średnia przewaga plonu owsa ozimego nad jarym wynosiła ok. 2 t/ha.

To potwierdzają też badania własne firm hodowlano-nasiennych, które informują, że plon owsa ozimego nad jarym to przewaga ok. 15-20 proc.

Kiedy siew owsa ozimego?

Z badań prowadzonych przez IHAR wynika, że w centralnej Polsce optymalnym terminem jest wrzesień, a polecaną normą wysiewu 120 kg/ha. To teoria, a praktyka zwykle przesuwa ten termin do połowy października, co automatycznie wpływa też i na podniesienie normy wysiewu.

Jeden z przedstawicieli firmy hodowlanej powiedział nam, że on szeroko poleca termin od 15 września do 10 października. Ale najbardziej preferuje koniec września. Głębokość siewu to ok. 3-4 cm, a norma jego zdaniem sięga od 90 do 150 kg na ha.