Owies plonował wyjątkowo wysoko

W tym roku w badaniach wykonywanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) owies zaplonował wyjątkowo wysoko. Tegoroczny wzorzec został wyszacowany na 71,0 dt/ha. To najlepszy wynik od wielu lat.

Przysłowie mówi: „ kto sieje owies w błoto, ten zbierze złoto". Choć w tym roku wczesna wiosna była wyjątkowo sucha, to jednak pogoda pozwoliła na siew tego gatunku zboża bardzo wcześnie (niektórzy nawet wykonywali go pod koniec lutego). Dzięki czemu owies wykorzystywał resztki zapasów wody, powschodził równomiernie i wytworzył rozbudowany system korzewniowy. Opady, które przyszły dopiero w maju uratowały pogarszającą się szybko z powodu suszy kondycję owsa. Prowadzony w prawidłowej agrotechnice (nie ekstensywnie jak to się najczęściej zdarza w przypadku tego gatunku), plonował bardzo przyzwoicie.

Ponad 7 t/ha

Przyjrzyjmy się wynikom opublikowanym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Na podstawie wstępnych wyników plonowania owsa w doświadczeniach porejestrowych można wywnioskować, że gatunek ten plonował wyjątkowo wysoko w tym sezonie. Plonowanie odmian sprawdzane były nawet w 44 lokalizacjach w kraju. Ustalony w tym roku wzorzec plonował na poziomie 71,0 dt/ha (wzorzec to średnia z odmian: Kozak, Rambo, Agent). W poprzednich suchych latach wzorzec oddał: 57,9 dt/ha (2019r.) oraz 60,2 dt/ha (2018r.)

Na podstawie doświadczeń przeprowadzonych przez COBORU spośród wszystkich badanych odmian owsa zwyczajengo najwyżej plonowały:

· Rambo (101 proc. wzorca)

· Refleks (100 proc. wzorca)

· Agent (100 proc. wzorca)

W badaniach także są uwzględnione odmiany owsa nagiego. Najlepiej plonującą odmianą okazała się odmiana Siwek, która oddała 78 proc. wzorca.

W tabeli poniżej za COBORU publikujemy szczegółowe wyniki plonowania owsa.

Informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 1 września 2020 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacja pod tabelami). Średnie krajowe wyniki plonu ziarna w roku 2020 podano na tle dwóch lat poprzednich. W tabelach dotyczących serii krajowych pominięto oceny odmian badanych w nielicznych doświadczeniach (podano tylko informację o liczbie doświadczeń), natomiast tabele z wynikami plonowania w rejonach obejmują wszystkie odmiany badane w roku 2020.