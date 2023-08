Owies to gatunek ze zbóż jarych, który przez długotrwały deficyt wody nie wykaże swoich możliwości plonotwórczych. Są regiony, gdzie gatunek ten wyraźnie przegrał walkę z suszą. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że na część plantacji kombajn nie wjedzie, gdyż nie ma po co.

Owies ma wysokie potrzeby wodne, dlatego silnie zareagował na tegoroczną suszę.

Kradzione żniwa i przedłużający się termin zbiory owsa niesie ryzyko osypywania się ziarna i pogłębiania się tym samym strat plonu.

Nadal kształtują się ceny owsa - póki co są niskie.

Owies, ze zbóż jarych najlepiej radzi sobie na glebach lekkich i wadliwych (np. o nieuregulowanym pH). Głównie z tego powodu, takie właśnie stanowiska są przeznaczonego pod jego uprawę. Niestety jednocześnie owies ma bardzo dużo potrzebny wodne, a takie gleby najszybciej odczuwają stres suszy.

W tym roku jeszcze jeden czynnik zadecydował o tym, że owies miał trudności w okresach występowania posuchy. Mokra wczesna wiosna zmusiła wielu rolników do opóźnienia siewów, a to w powiązaniu z suszą późnowiosenną stanowi to bardzo ryzykowne działanie.

Owies trawiony przez suszę

Widać to na polach w regionach z suszą w tle. Owies jest bardzo niski, słabo rozkrzewiony, nierównomiernie dojrzewający, czasem dodatkowo obficie zachwaszczony (nie był wystarczająco konkurencyjny dla chwastów). Wiechy natomiast nie są pokaźne, mocno zredukowane, a ziarno drobne.

Gdzie największe straty w plonach?

W przypadku owsa, sytuacja najgorzej prezentuje się w centrum kraju, woj. wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim czy kujawsko-pomorskim oraz pomorskim.

Wszystko jeszcze zależy nie tylko od ilości opadów, które jak przypomnijmy w czasie wegetacji miały jedynie charakter punktowy, ale także duży wpływ na kondycję owsa ma stanowisko glebowe oraz przyjęta agrotechnika. Niestety na zaniedbanych polach sytuacja jest na tyle zła, że na części upraw prawdopodobnie kombajny nie wjadą.

Raport suszowy - straty w plonach

Przykładowo, na podstawie: Raportu dotyczącego strat plonów szacowanych na koniec siódmego okresu raportowania w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG na glebach kategorii I (czyli glebach najlżejszych i piaszczystych) straty w owsie mogą przekraczać nawet 80proc. potencjalnego plonu.

Tak zostało przykładowo wyszacowane w powiatach woj. kujawosko-pomorskiego: chełmiśkim (85%), golubsko-dorzyńskim (80%), czy mogileńkim (76%). Podobnie jest w woj. wielkopolskim, w powiatach; kolskim (81%), konińskim (79%), obornickim (79%). Są rekordowe też szacunki dotyczące głównie powiatów miejskich takich jak: Gdańsk (96%), Gdynia (86%) ale i powiat wejcherowski (92%).

Powiatów, w których stwierdzono suszę na takich stanowiskach i stratach przewyższających 70proc. jest bardzo dużo. Co więcej w obrębie tych powiatów bardzo często także stwierdzano efekty suszy (straty pow. 20proc. plonów) także na najlepszych stanowiskach glebowych (czyli kategorii IV).

Susza w zbożach jarych na glebach kategorii I Źródło: IUNG-PIB

Owies będzie się osypywał

Susza to jedno, obecnie przelotne opady wstrzymują prace żniwne, a owies z każdym dniem coraz bardziej narażony jest na osypywanie. Dojrzewanie owsa przebiega nierównomiernie. Każdy tydzień opóźnienia w zbiorach wiązać należy ze stratami wyszacowanymi na około 5-10% na każdy tydzień zwłoki. Pierwsze plantacje, które udało się już zebrać w regionach z suszą mówią o bardzo niskich plonach 1-3t/ha ziarna.

Cena owsa - sierpień 2023

Na początku sierpnia, kiedy to jeszcze wiele plantacji owsa nie zostało sprzątniętych cena tego gatunki zalicza duże wahania. Można spotkać lokalnie oferty gdzie tona owsa dochodzi do 700zł. Częściej jednak słyszy się o kwotach oscylujących w graniach 630-680zł/t. Można także znaleźć i punkty skupu, które oferują już zaledwie 550zł/t.

W obrocie handlowym pomiędzy gospodarzami cena owsa jest bardzo zróżnicowana od 600zł/t do nawet 1000zł/t. Owies jest także gatunkiem często wykorzystywanym w międzyplonach stąd zainteresowanie jego kupnem rośnie wraz z potrzebą ich wysiewu.