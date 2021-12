Panel dyskusyjny o eksporcie pasz i mięsa drobiowego podczas DSB 2021

Eksport pasz i mięsa drobiowego na rynki krajów trzecich z uwzględnieniem regionalizacji – szanse i zagrożenia to tytuł panelu dyskusyjnego w ramach Dorocznego Spotkania Branżowego Izby Zbożowo-Paszowej. Kluczową konkluzją jest fakt, że należy współpracować i edukować.





Jednym z punktów DSP 2021 był panel dyskusyjny, który moderował Radosław Iwański, redaktor naczelny miesięcznika „Farmera”. Objęliśmy patronat medialny nad wydarzeniem.

Brali w nim udział: Katarzyna Piskorz - zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Witold Nowak - prezes Adifeed, Adam Zaleski - prezes zarządu De Heus Polska i Wojciech Zarzycki, dyrektor operacji handlowych Elanco Poland.

Oczekiwania rynku

Cała obszerna debata w video poniżej. My w tekście skupiamy się na finalnych konkluzjach. Redaktor Iwański zapytał uczestników o wyzwania, na które chcieli oni uczulić branżę, rynek być może konsumentów, ale i producentów, które będą kluczowe w ramach perspektywy finansowej do roku 2027? Ale też i oczekiwania?

- Ja z pełną odpowiedzialnością tych słów, które wypowiem, oczekiwałabym rzetelności w pracy na każdym poziomie. Ponieważ jeśli producenci żywca nie będą rzetelnie produkować, zachowywać zasad bioasekuracji, czasami nie unikniemy zakażenia wirusem, ponieważ wirus grypy ptasiej przenosi się na bardzo duże odległości z powietrzem i koncentracja produkcji w danych miejscach (..) nie pomaga. (..) Natomiast rzetelność pracy samych producentów, od hodowców żywca, po zakłady paszowe i każdy z kolejnych elementów. Także rzetelność pracy lekarzy weterynarii w terenie również, też na nas jest odpowiedzialność (..) jest kluczowa – odpowiedziała m.in. zastępca Głównego Lekarza Weterynarii.

Jakie wyzwania przed branżą?

- Każdy powinien patrzeć, jakie są potrzeby klienta i je zaspokajać. Jak ich nie umie znaleźć, to powinien je uświadomić, że ta potrzeba jest. Branża paszowa powinna współpracować nie tylko z hodowcami, ale z lekarzami weterynarii, z firmami dezynfekcyjnymi, z reprodukcją, z wylęgarnią, żeby móc powiedzieć: jesteśmy w stanie zagwarantować normalnego brojlera przemysłowego wartości premium. Czyli za to premium chce zapłacić konsument, jakim dzisiaj jest sieć – mówił m.in. Witold Nowak.

- Przed nami dużo wyzwań i ta praca u podstaw. Praca wspólna, ramię w ramię, na wszystkich ogniwach łańcucha pokarmowego, również ze wsparciem ministerstwa i weterynarii. Mamy na dzień dzisiejszy dwa główne wyzwania. To są pandemie, choroby takie jak ptasia grypa, ASF, Covid nas dotyka jako konsumentów. Z drugiej strony mamy politykę Zielonego Ładu, w Polsce program białkowy, pomysły zakazu stosowania śruty sojowej modyfikowanej genetycznie. Wspólna praca, wspólne zdanie pozwoli na to, żeby ten przemysł obronić – podkreślał z kolei Wojciech Zarzycki.

- Po pierwsze edukacja, która prowadzi do tego, że nasz poziom wiedzy staje się bardziej profesjonalny i jak ją mamy to myślę, że to wspiera rzetelność (…). My jako Polacy mamy trudności z tym żeby współpracować, chyba to wynika z tego, że każdemu się wydaje, że ta jego część w łańcuchu produkcji, jest nieco ważniejsza i nieco bardziej istotna, od innych. Jeśli nie pokonamy tych barier i nie postaramy się zrozumieć, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w łańcuchu i kto kogo powinien wspierać, czyli czego oczekiwać od swojego poprzednika i co dostarczać swojemu następcy w łańcuchu. To będzie nam trudno konkurować – mówił Adam Zaleski.

Podsumowując panel Radosław Iwański powiedział, że ważna jest współpraca, bo decydująca wojna o produkt nie rozgrywa się tylko na etapie pola, ale w sklepie, na półce sklepowej.