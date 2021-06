„Panorama Pól” z Timac Agro w Śremie za nami

Spotkanie polowe w formie tradycyjnej, a nie online, odbyło się 9 czerwca w Śremie w Wielkopolsce. Był to pokaz technologii nawożenia produktami firmy Timac Agro, ale nie tylko.

Z powodu pandemii koronawirusa przez długi czas utrudniona była możliwość organizowania spotkań polowych. Ale teraz sytuacja się zmieniła i ponownie możemy wrócić do tradycyjnej formuły dni pola „na polu”. - Jestem szczęśliwa, głodna spotkań z naszymi klientami. Myślę, widząc po frekwencji, że nasi klienci też są spragnieni takich spotkań na polu. Tu, gdzie możemy pokazać, co w rolnictwie jest najpiękniejsze, na co pracujemy cały rok, czyli na pięknie zapowiadający się plon – mówiła dla farmer.pl Agata Stolarska – prezes Timac Agro Polska.

Podczas „Panoramy Pól” goście mogli zobaczyć na własne oczy jak sprawdziły się w tym trudnym sezonie wegetacyjnym rozwiązania firmy w takich uprawach jak: rzepak ozimy, jęczmień, pszenica, żyto, trawy i kukurydza. Mogli skorzystać z porad i konsultacji z zakresu odżywiania roślin oraz agrotechniki, ale też w zakresie żywienia zwierząt. Gościem specjalny był ekspert w dziedzinie nawożenia, prof. UPP dr hab. Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Jakich rozwiązań rolnicy szukali w tym sezonie w zbożach?

Jak powiedział nam Krzysztof Oksentowicz, dyrektor handlowy Timac Agro Polska, rolnicy poszukiwali rozwiązań co zrobić wiosną żeby zregenerować pszenicę albo ją dokrzewić, w warunkach zimnej wiosny. – Nawozy dolistne mogły nieco szybciej dostać się do rośliny, bo gdybyśmy zastosowali nawóz granulowany, on musi się rozpuścić, wejść w kompleks glebowy. Dlatego w poszukiwaniach rozwiązań nalistnych bądź nalistno-doglebowych, rolnicy też dużo częściej zwracali uwagę na aspekt biostymulacyjny. Ta część wpływa na to, że roślina sama może sobie pomóc się zregenerować bądź wyregulować – wyjaśniał m.in. Oksentowicz.

A jakich będą szukać w rzepaku?

- 75 proc. plonowania rzepaku budujemy jesienią. Jest kilka elementów, aby korzeń wbudował się jak najgłębiej. Są to: uprawa, odpowiednia odmiana czy gęstość siewu – podkreślał Krzysztof Oksentowicz. Bardzo ważny jest start rzepaku, musi być on dobrze odżywiony. – Można zrobić to nawozami mikrogranulowanymi mieszając np. z nasionami. Też powinniśmy podać nawóz, który zawiera w sobie efektywny fosfor, bo jest to energia i roślina z niego czerpiąc szybko się rozwija. Kolejna rzecz ważna, aby podać siarkę i bor. Ale takim elementem o którym coraz częściej się mówi jest wapń przyswajalny, który buduje ściany i komórki rośliny. O te składniki warto zadbać – zaznaczał.

Jakie nowości produktowe od Timac Agro?

Zaprezentowano dwie nowości produktowe. Pierwsza to preparat Fertiactyl Record, który służy do odżywiania roślin we wczesnych stadiach rozwojowych. To połączenie dawki potasu (30%) i siarki (30%) oraz kompleksów wzmacniających roślinę i stymulujących ukorzenienie. Jak podaje producent, poprzez zawartość takich substancji jak: zeatyna, glicyna, betaina czy kwasy huminowe i fulwowe preparat zapewnia z jednej strony regenerację plantacji, a z drugiej odżywia, wzmacnia oraz chroni struktury rośliny.

- Rolnictwo nigdy się nie zatrzymuje. Timac Agro Polska tym bardziej się nie zatrzymuje. Dużo się wydarzyło w ciągu tego roku, pracowaliśmy nad nowymi rozwiązaniami dostosowując się do zmieniającego się otoczenia. Nowości, które wprowadziliśmy w tym roku to biostymulator płynny, nalistny, doglebowy: Fertiactyl Record. Jak nazwa wskazuje pozwala na rekordowe plony. W jednej kropelce, podając zarówno: azot, potas, jak i biostymulacje pozwala nam wykorzystać w pełni potencjał plonowania upraw – powiedziała nam Agata Stolarska, prezes firmy.

Druga to preparat stymulujący rozwój korzeni i aktywujący rozwój makro- i mikroorganizmów glebowych Physactiv + . Zawiera on nowy kompleks biostymulący Physactiv, który zdaniem producenta, poprawia żyzność gleby, stabilizuje mikro pH gleby, pobudza życie mikrobiologiczne gleby i tym samym wpływa na poprawę dostępności składników pokarmowych. Poza kompleksem biostymulującym zawiera również siarkę, magnez i wapń. Przeznaczony jest do stosowania we wszystkich uprawach rolniczych, warzywniczych oraz sadowniczych.

- Physactiv + 1 ma za zadanie spojrzeć nieco głębiej, to znaczy do gleby, która jest w zasadzie najważniejsza w produkcji dla potem ostatecznego plonu. Oferujemy w nim wapń odżywczy co jest niezwykle ważne dla roślin, oferujemy magnez, który wpływa na fotosyntezę oraz siarkę, która wpływa na wykorzystanie azotu. Co jest niezwykle ważne: dwa rodzaje biostymulacji. Jedna rozwijająca system korzeniowy, a druga wpływająca na glebę – mówił Krzysztof Oksentowicz, dyrektor handlowy Timac Agro Polska.

