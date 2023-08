Żniwa postępują, choć w ostatnich dniach niejedną próbę zbioru przerywają opady deszczu, czy burze. Czy przy takich warunkach pogodowych uda się uzyskać parametry ziarna pożądane na skupach? Przypominamy, jakie są podstawowe wartości wymagane przez firmy skupowe.

Ziarno pszenicy przeznaczonej na cele konsumpcyjne musi spełniać określone warunki. Odbiorca, a w tym przypadku młyn oczekuje dobrego towaru, by przetworzyć go na mąkę konkretnej jakości. Parametry końcowe ziarna wpływają także na cenę uzyskiwaną w skupie, którą kupujący może podnieść, albo obniżyć zależnie od jakości dostawy, by samemu nie być stratnym przy sprzedaży.

Utrzymujące się od tygodnia deszcze i gwałtowne burze, dezorganizują pracę na polach. Tym samym rolnicy mogą mieć problemy z utrzymaniem odpowiednich parametrów pszenicy, która po długotrwałych opadach może stracić wartości konsumpcyjne.

Wymagane parametry pszenicy konsumpcyjnej

Parametry ziarna należy dostosować się do wymogów ustalonych przez skup. Zarówno do samego zbioru, jak i podczas przechowywania konieczne jest uzyskanie dojrzałego technicznie ziarna o niskiej wilgotności. Maksymalny jej poziom nie powinien przekraczać 14,5%. Wilgotne ziarno to problemy przy zbiorach, większe szanse na zanieczyszczenie plonu, czy większe koszty na zużytym paliwie podczas pracy kombajnu. Co więcej, mokre ziarno podczas przechowywania sprzyja rozwojowi niepożądanych patogenów, a w konsekwencji może ulec samozagrzewaniu.

Przydatność przechowalniczą określa także zawartość zanieczyszczeń. Dla pszenicy konsumpcyjnej dopuszczalne wartości wynoszą max. 6% (w tym zanieczyszczenia nieużyteczne max. 2% oraz zanieczyszczenia szkodliwe max. 0,5%). Kolejno ziarno musi spełniać normy technologiczne, które są określone na poziomie:

- Minimalna gęstość: 76 kg/hl

- Liczba opadania: 220-250 sekund

- Wyrównanie: min 75%

- Poziom białka: 12,5%

- Zawartość glutenu: 26%

Gęstość ziarna w stanie zsypnym określa dorodność ziarniaków i ich przydatność do przemiału, parametr ten charakteryzuje wyrównanie, które im jest większe, tym lepsze będzie ziarno do celów przemiałowych. Dla wartości wypiekowej ważne są także minimalne poziomy glutenu i białka. Póki co, z pierwszych dostaw pszenicy skupy informują o niskich wartościach białka, jednak to dopiero początek żniw pszenicy i wiele może się zmienić wraz z warunkami pogody.

Wskaźnikiem na który wpływają ostatnie deszcze jest liczba opadania ziarna, która może sugerować o jego porastaniu. W ziarnach dojrzałych i zebranych w suchych warunkach, w niewielkich ilościach występuje enzym – alfa amylaza. Przy wysokiej wilgotności zbóż powyżej 15% enzym uaktywnia się, co powodującej uszkodzenie skrobi. Niska liczba opadania wskazuje na wysoką zawartość enzymów amylolitycznych, co znacznie pogarsza jakość wypieków.

Opady w trakcie żniw pogarszają jakość zboża

Opady deszczu z jednej strony korzystnie wpływają na rozwój kukurydzy, czy buraka cukrowego. Z drugiej jednak, pojawiający się co kilka dni deszcz utrudnia przeprowadzenie zbiorów. Co więcej patrząc na prognozy pogody, zapowiadają się kolejne dni z opadami, a dla wielu plantacji często już wyłożonych, oznaczać to może utratę parametrów konsumpcyjnych. Dotyczy to zwłaszcza tych upraw, które były już w gotowości technologicznej do zbioru.

Czerń zbóż pojawia się na plantacjach pszenicy. Szczególnie widoczna jest w miejscach wyłożonych, po intensywnych opadach deszczu fot.KM

Z takimi warunkami mierzą się m.in. rolnicy z południowego wschodu kraju. Praktycznie od dwóch tygodni deszczowa aura nie ustępuje, a pod wpływem silnego wiatru i intensywnych opadów, liczne uprawy zbóż „kładą się”. Utrzymująca się duża wilgotność powietrza oraz brak przewiewu w takich plantacjach to dobre źródło dla rozwoju chorób grzybowych i już widocznej czerni zbóż. Rolnicy przyznają, że pojawia się także problem z porastaniem ziarna. Zapytaliśmy więc o perspektywy dla tegorocznych zbiorów pszenicy.

- W połowie lipca mieliśmy do czynienia z wichurą i silną burzą, gdzie jednego dnia spadło 40 l deszczu. Wówczas na niektórych polach wyłożyło mi pszenice, które miejscami już porastają. Jeżeli pojawią się upalne dni to coś z tego zbierzemy, a jak przeciągną się opady możliwe, że przeznaczę to na paszę dla bydła. Wiosna była mokra i zimna, ciężko było wstrzelić się z wykonaniem oprysków. Teraz z kolei przyszły deszcze. Jak dla buraków to dobrze, tak dla pszenicy nie koniecznie. Plantacja dobrze się zapowiadała, kłosy były mocne. Póki co słoma jest miękka, wilgotna od wody. Czekam więc na poprawę warunków pogody i zechcę to zebrać jak najszybciej - wskazywał Marcin Mazurek, rolnik z powiatu biłgorajskiego (woj. lubelskie).

Zboża osiągnęły już dojrzałość techniczną do zbioru, potrzeba teraz tylko słońca i wiatru, który pozwoli doschnąć roślinom.