Pszenica jest najpopularniejszym zbożem w Polsce, uprawianym na 2,3 mln hektarów. Trwające żniwa skłaniają do przemyśleń, na jakie parametry zwrócić uwagę, aby uzyskać w skupie najlepszą cenę? Które z nich można łatwo określić samodzielnie? Jakie jest ich znaczenie?

Wachlarz możliwości wykorzystania ziarna pszenicy jest niezwykle szeroki. Duża część tych możliwości uwarunkowana jest spełnieniem konkretnych parametrów jakościowych, które wpływają także na cenę uzyskiwaną w skupie. Jest to dość prosta zależność, w ramach której kupujący jest skłonny zapłacić więcej za ziarno wysokiej jakości, a w przypadku gorszego potrąci nieco z ceny, aby samemu nie być stratnym przy dalszej sprzedaży.

Cechy ogólne ziarna i przydatność przechowalnicza

Pod określeniem cech ogólnych ziarna kryją się parametry łatwe do określenia we własnym zakresie. Wymienia się wśród nich zapach, połysk, barwę, stopień dojrzałości. Stopień dojrzałości jest wprost związany z terminem zbioru. Nie trzeba raczej tłumaczyć, że zbiera się ziarno dojrzałe, a nie spełnienie tego warunku będzie skutkowało utratą wielu ważnych parametrów. Co do pozostałych cech ziarna, mogą mieć na nie wpływ różne czynniki. Skupy często zaznaczają, że przyjmują tylko ziarno o swoistym zapachu, gdyż inny może świadczyć choćby o porażeniu chorobami grzybowymi.

Parametry określające przydatność przechowalniczą to zawartość zanieczyszczeń, wilgotność czy obecność szkodników. Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia czy szkodniki to poważny problem, z którym podmiot skupujący będzie musiał sobie poradzić, ponosząc koszty czyszczenia. Skupy określają, jaką ilość poszczególnych zanieczyszczeń tolerują w dostarczanym ziarnie. Podobnie sprawa ma się z wilgotnością. W celu długotrwałego przechowywania ziarna pszenicy przyjmuje się maksymalnie 14,5 proc., a wyższe wyniki to konieczność poniesienia kosztów suszenia. Zawartość zanieczyszczeń wstępnie często da się ocenić nawet „na oko”, z kolei w kwestii wilgotności bardzo powszechne są dziś przenośne wilgotnościomierze.

Wartość technologiczna ziarna

Gęstość ziarna w stanie zsypnym to parametr odzwierciedlający dorodność ziarniaków i ich przydatność do przemiału. Ziarno pszenicy dobrej jakości powinno charakteryzować się gęstością co najmniej 73 kg/hl, a najlepiej ponad 76 kg/hl. Z takiego ziarna można najwyższej jakości mąkę.

Zawartość popiołu określa udział substancji mineralnych w ziarnie. Największa ich ilość znajduje się w okrywie owocowo-nasiennej i warstwie aleuronowej, a najmniej jest w bielmie mącznym. Pożądana jest zawartość popiołu do 1,7 proc. w suchej masie. Ziarno pszenicy ozimej zazwyczaj zawiera mniej popiołu niż pszenicy jarej, stąd jest ono bardziej cenione w przemyśle młynarskim.

Liczba opadania określa poziom aktywności enzymów amylolitycznych w ziarnie oraz jego przydatność przechowalniczą. Minimalna wartość dla pszenicy przeznaczonej na mąkę to 220 sekund, natomiast najbardziej pożądany jest wynik w zakresie 250 - 350 sekund. Górny zakres również nie powinien być przekroczony.

Kolejnymi ważnymi parametrami są zawartości glutenu i białka. Minimalne wartości dla pszenicy przeznaczonej do produkcji mąki na cele chlebowe to co najmniej 26 proc. glutenu i co najmniej 10,5 proc. białka. Wskaźniki te zazwyczaj omawia się łącznie, a w skupach stosowane bywają zamiennie i wybiórczo, zależnie od preferencji kupującego.

Wskaźnik sedymentacyjny Zeleny’ego pozwala określić przydatność ziarna na cele wypiekowe. Wartość poniżej 20 cm3 oznacza przydatność ziarna tylko na paszę. Za minimalny wynik w przypadku przeznaczenia na mąkę uznaje się 22 lub 25 cm3, zależnie od podmiotu skupującego. Dopiero wartość powyżej 30 cm3 oznacza z kolei dobrą jakość.