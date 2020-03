PDO kukurydzy kiszonkowej

Aby ułatwić wybór odmiany kukurydzy kiszonkowej na nowy sezon, przedstawiamy zestawienie wstępnych porejestrowych doświadczeń odmianowych 2019 r. Dzięki niemu można zaobserwować, które kreacje radziły sobie najlepiej na przestrzeni ostatnich czterech lat.

Opublikowaliśmy w styczniowym wydaniu "Farmera" zestawienie wyników PDO z ubiegłego roku odnośnie kukurydzy ziarnowej, teraz przyszedł czas na te z przeznaczeniem na kiszonkę. Niestety, ze względu na suszę zaplecze paszowe było w tym minionym sezonie uszczuplone, a wyniki nie były najlepsze.

ZAWARTOŚĆ SUCHEJ MASY DOBRA

Plon ogólny suchej masy okazał się najniższy na przestrzeni badanych lat 2016-2019. Za to zawartość suchej masy w plonie ogólnym w czasie zbioru nie była najgorsza i kształtowała się na średnim poziomie. Ta ostatnia cecha jest wyjątkowo ważna, bo to ona głównie decyduje o jakości kiszonki. Optimum, gdy mieści się ona w przedziale 30-35 proc. Kiedy jest zbyt niska, oznacza to, że dana odmiana nie jest jeszcze gotowa do zbioru, a kiedy zbyt wysoka, wówczas znacznie obniża się jakość kiszonki (trudny surowiec do zakiszania).

Jak się okazuje, mimo iż mieliśmy w roku 2019 ogromne problemy z niedoborami wody, to w wypadku odmian wczesnych zawartość suchej masy w plonie ogólnym wynosiła 34,8 proc., kiedy np. rok wcześniej 35,5 proc., w 2017 r. - 34,1 proc., a w 2016 - 34,5 proc. U odmian średnio wczesnych zawartość suchej masy była bardzo zbliżona i kształtowała się na poziomie 34,7 proc., a wypadku kreacji odmianowych z grupy średnio późnej - najniższa - 34 proc.

PLON OGÓLNY NIEZADOWALĄJĄCY

Wracając jednak do plonu ogólnego suchej masy, już tak dobrych wyników nie udało się uzyskać. Wprost przeciwnie, okazuje się, że w badaniach PDO, na przestrzeni badanych czterech lat, były one najsłabsze i to we wszystkich grupach wczesności. Plon wzorca wyniósł w 2019 r. jedynie 167,1 dt/ha, kiedy w roku 2018 wynosił on 201,5 dt/ha, w 2017 r. - 198,5 dt/ha, a w r. - 208,3 dt/ha. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku odmian średnio wczesnych. Plon ogólny suchej masy okazał się jednak wyższy niż u odmian wczesnych o ok. 13 dt. Konkretnie w grupie tej plon wzorca kształtował się w 2019 r. na poziomie 179,8 dt/ha, w 2018 r. - 202,8 dt/ha, w 2017 r. - 201,2 dt/ha, a w 2016 r. - 214,9 dt/ha. Z kolei wśród odmian średnio późnych wyniósł on w 2019 r. - 179,1 dt/ha, 2018 r. - 206,9 dt/ha, a w 2016 r. - 223,3 dt/ha.

W zamieszczonych tabelach opublikowaliśmy wstępne wyniki PDO 2019 r. przygotowanych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych. Przedstawiają one te kreacje odmianowe, które uzyskały w ubiegłym roku co najmniej plon wzorca. Okazuje się, że w wypadku odmian z grupy średnio wczesnej i średnio późnej najlepsze miejsce zajęła odmiana, która nie została zarejestrowana w Polsce, a pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA). Chodzi o ES Skywalker - 106 proc. plonu wzorca i P0725 - 105 proc. plonu wzorca.