Pełen asortyment kreacji odmianowych kukurydzy na rynku

Mimo iż w roku ubiegłym z powodu suszy uszczupliła się wielkość zbiorów rynku nasiennego kukurydzy, to nie powinno być problemu w tym sezonie z ich dostępnością. „Braki” mogą być jednostkowe i dotyczyć pojedynczych odmian.

Wybór konkretnej odmiany kukurydzy nie jest prosty, ponieważ tych na rynku jest bardzo dużo. Pod koniec 2019 r. odmiany krajowe wpisane do Krajowego Rejestru stanowiły ok. 50 pozycji, a te z zagranicznych hodowli – ok. 160. Do tego dochodzą odmiany oferowane ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) ok. 5,5 tys. Wydawać by się mogło, że przy takiej ilości „każdy znajdzie coś dla siebie”. Poniekąd tak jest, ale wybór tej konkretnej tym bardziej jest trudniejszy.

Trzecia dekada stycznia, to czas, kiedy chyba najbardziej intensywnie odbywa się zakup nasion kukurydzy. Oczywiście część rolników, zamówiła już jednostki siewne wybranych odmian jeszcze w grudniu, ale to teraz, jak informuje nas Polska Izba Nasienna, pod koniec stycznia - sprzedaje się najwięcej. Czy wystarczy materiału siewnego tego gatunku mimo problemów z plonowanie z powodu niedoborów wody w 2019 r.?

Okazuje się, że tak.

- Mimo iż w Polsce i całej Unii Europejskiej produkcja nasienna kukurydzy obniżyła się, to ze względu na przykład na duże zapasy z roku wcześniejszego, nie powinno być problemów z jego dostępnością. Najwięcej jest tych które odznaczają się średnim plonowaniem, ponieważ te „najlepsze” - o najwyższych plonach - mogą być już wyprzedane. Chodzi o konkretne odmiany, które bardzo dobrze poradziły sobie np. w badaniach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Rolnicy bowiem bardzo dokładnie śledzą wyniki PDO i później starają się wybrać, te zalecane dla ich regionu gospodarowania, o wysokim plonie, czy też stabilnie plonujące na przestrzeni kilku lat – powiedział w rozmowie z portalem farmer.pl prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

Jak zauważył, trzeba mieć też na względzie, fakt że nasion tych nowych odmian z powodu możliwości reprodukcyjnych, zarejestrowanych w 2019 r. może być mało, ale już tych z roku 2018 zdecydowanie więcej.

Podobnego zdanie jest też Leszek Chmielnicki, prezes Polskiej Izby Nasiennej. – Na dzień dzisiejszy rolnicy mają do dyspozycji pełen asortyment nasion. Ewentualne niedobory konkretnych kreacji odmianowych, dotyczą dystrybucji i bardziej odmian z hodowli zagranicznych. „Krajówki” jest pod dostatkiem. Rolnicy jeśli chodzi i kukurydzę z przeznaczeniem na ziarno najczęściej wybierają tą o FAO 230-250, z kolei w wypadku kiszonki – FAO 260-270 – mówi nam Chmielnicki.Poza tym, jego zdaniem areał uprawy tego gatunku powinien być podobny jak w roku 2019.

Co z ceną? - Okazuje się, że jest bardzo zbliżona do tych z poprzedniego sezonu. Wahania mogą być niewielki – dodaje prezes PIN.