PIdS Online: Jak skutecznie ochronić zboża ozime przy niesprzyjających warunkach pogodowych?

Pogoda wiosną to jeden z najważniejszych czynników, które przyczyniają się do efektywności i skuteczności zabiegów ochrony roślin. Niestety jest ona nieprzewidywalna. Trudno jest znaleźć tzw. okno pogodowe, tak aby przeprowadzić zabieg w optymalnym terminie. Podczas naszej konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online chcemy przygotować Państwa na te „nieoptymalne" warunki, czyli na każdy scenariusz pogodowy.

Eksperci podczas sesji poświęconej uprawie zbóż podpowiedzą, jakich problemów możemy spodziewać się wiosną. Udzielą praktycznych porad, jak zwalczać choroby podstawy źdźbła w pszenicy albo które rozwiązania wybierać, aby lepiej zwalczać chwasty. Nie zapomnimy o strategii ochrony i regulacji zbóż w newralgicznej fazie pierwszego kolanka. Podpowiemy, które zabiegi można łączyć ze sobą. Poruszymy tematy związane z nawożeniem na konkretnych przykładach dostosowanych do obsady roślin. Jak pobudzić zboże do dokrzewiania, ale też jak nie pobudzać dalej do tego procesu? Na koniec porozmawiamy o ekonomii – czy w tym sezonie uprawa zbóż będzie się opłacać i czy na tym zarobimy? Zapraszamy na sesję Zboża ozime, która odbędzie się 25 lutego 2021 r.

Poznajcie program 25.02.2021

9.00-9.05 | Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.05-9.20 | Bieżąca ocena stanu plantacji pszenicy ozimej

Lustracja pól, stan fitosanitarny plantacji, obsada, choroby.

Wojciech Konieczny, farmer.pl

9.20-9.50 | Jakich problemów możemy spodziewać się wiosną 2021 r. – Ocena plantacji INNVIGO

Marcin Bystroński, menedżer ds. upraw rolniczych odpowiedzialny za zboża i kukurydzę, Innvigo

Zwalczanie chorób podstawy źdźbła w pszenicy ozimej

Marcin Bystroński, menedżer ds. upraw rolniczych odpowiedzialny za zboża i kukurydzę, Innvigo

9.50-10.10 | Problematyka ochrony zbóż wczesnych faz rozwojowych

Problemy z regulacją, ochroną fungicydową. Które zabiegi można łączyć ze sobą? Rozwiązania na trudne warunki pogodowe.

dr hab. Marta Damszel, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

10.10-10.25 | Wiosenne spadki temperatur mają wpływ na skuteczność stosowanych herbicydów. Jakie rozwiązania wybierać, aby lepiej zwalczać chwasty?

Paweł Talbierz, specjalista ds. ochrony upraw Corteva Agriscience

10.55-11.10 | Strategia ochrony i regulacji zbóż w fazie BBCH 31 w obliczu niesprzyjającej pogody

dr hab. Marta Damszel, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moderacja: Małgorzata Tyszka, farmer.pl

11.10-11.20 | Strategia wysokich plonów zbóż

Dariusz Szymański, menedżer ds. uprawy zboża Bayer

11.20-11.40 | Wiosenne kształtowanie struktury łanu pszenicy ozimej

Nawożenie pszenicy ozimej dostosowane do wczesnowiosennej lustracji i obsady roślin. Prezentacja opracowana na podstawie konkretnych scenariuszy/ wariantów (plantacje dobrze rozkrzewione, plantacje rozpoczynające dokrzewienie, plantacje z opóźnionego siewu wymagające dokrzewienia).

dr hab. Witold Szczepaniak, prof. UPP, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

11.40-11.50 | Stan obecny i perspektywy cenowe pszenicy na rynkach światowych. Analiza notowań, prognozy cen, trendy, kontrakty.

Moderacja: Małgorzata Tyszka, farmer.pl, Tomasz Roszkowski, farmer.pl

