PIdS Online: Wiosną presja chwastów, ale też chorób grzybowych w zbożach będzie duża

Wiosną rolnicy będą musieli bezwzględnie skupić się na odchwaszczaniu i zabiegu T1 w pszenicy, aby zagwarantować sobie dobre plony – uważa Marcin Bystroński manager ds. upraw rolniczych odpowiedzialny za zboża i kukurydzę w firmie INNVIGO.

Przebieg pogody jesienią nie sprzyjał uprawom pszenicy ozimej; jesienne zabiegi herbicydowe były w wielu przypadkach opóźnione. Dlatego – jak oceni w czasie konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu On-line ekspert INNVIGO, wiosną presja chwastów, ale też chorób grzybowych będzie bardzo duża. Pierwsze objawy fuzarioz są już widoczne – stwierdził Marcin Bystroński. - Tutaj dobór preparatów pod kątem chorób podstawy źdźbła będzie kluczowym – dodał.

Kolejna ważna rzecz, na którą zwrócił uwagę ekspert INNVIGO a z którą będą musieli zmierzyć się rolnicy, to wiosenna regulacja pokroju, a z tym związana potrzeba dokrzewienia na wielu plantacjach, szczególnie tam gdzie pszenica była posiana bardzo późno.

Skala tegorocznego porażenia fuzariozami - wyniki badań laboratoryjnych INNVIGO

Jak poinformował Marcin Bystroński, laboratoria INNVIGO cały czas pobierają z pól próbki roślin pszenicy ozimej i analizują, jakie patogeny są najbardziej aktywne w tym sezonie. – Wszystko to po to, aby móc przekazać rolnikom rzetelną informację, co robić, aby zabiegi wiosenne były naprawdę efektywne – stwierdził ekspert firmy.

Na tegoroczny sezon INNVIGO ma przygotowaną paletę nowości jeśli chodzi o preparaty fungicydowe. Jedną z nich jest AsPik 250 EC dla zbóż i AsPik R 250 EC dla rzepaku. Jest to dwuskładnikowy fungicyd, w swoim składzie zawierający protiokonazol i tebukonazol, zarejestrowany dla praktycznie wszystkich rodzajów upraw zbożowych, w maksymalnej dawce 1 l/ha.

AsPik polecany jest głównie do wykonywania zabiegów T1 (łamliwość podstawy źdźbła, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła), oraz T3 (ochrona kłosa: fuzarioza kłosa, septorioza plew), ale sprawdzi się też w przypadku zabiegu T2/T3 (rdza brunatna i żółta).

OZZI 750 WG to fungicyd zarejestrowany dla pszenicy ozimej, zwalczający patogeny wywołujące łamliwość źdźbła, fuzaryjną zgorzel podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego – polecany jest więc stricte do zabiegów T1, ale też jako partner mieszanin do T1. W jego składzie znajduje się cyprodynil. Środek można stosować od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy drugiego kolanka.

Kolejnym polecanym przez INNVIGO fungicydem jest wszechstronny Kier 450 SC (azoksystrobina, difenokonazol, tebukonazol). Polecany do podstawowych upraw zbożowych w dawce 1 l/ha, głównie do zabiegu T2, czyli ochrony liścia flagowego – septorioza paskowana liści, rdza, ale można też zastosować do T1.

Warto też zwrócić uwagę na preparat X-MET 100 SL. W swoim składzie zawiera metkonazol, a polecany jest do zwalczania takich chorób jak rdza brunatna, septorioza liści i plew w pszenicy ozimej i jarej oraz pszenżycie ozimym (zabieg T2 i T3, oraz partner do mieszanin w obu przypadkach). Maksymalna dawka preparatu to 0,6 l/ha.

Oczywiście cały czas INNVIGO poleca pozostałe fungicydy dedykowane dla zbóż, jak znane już: MAKLER 250 SE, BUKAT/AMBROSSIO 500 SC, DAFNE/PORTER 250 EC, ATROPOS 500 EC.