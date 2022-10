Na 20 października br. zapowiedziano pierwszą tej jesieni aukcję na pszenicę na Giełdowym Rynku Rolnym (Platforma Żywnościowa). Sądząc po ilości wystawionego do sprzedaży zboża - to chyba tylko takie sondowanie rynku.

Towarowa Giełda Energii S.A. poinformowała, że 20.10.2022 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży, której przedmiotem będzie pszenica klasy B.

Lokalizacja towaru to magazyn autoryzowany w Szymankowie, a oferowana ilość towaru to zaledwie 100 ton ziarna.

Będzie to już czwarta (i niestety dopiero czwarta) z rzędu aukcja na zboże na Giełdowym Rynku w tym roku. Jak się skończy, czyli czy znajdzie się kupiec i jaką cenę wylicytuje - dowiemy się jutro, ale sądząc po ilości wystawionego do sprzedaży zboża, to chyba tylko takie sondowanie rynku.

Ostatnia aukcja na zboże miała miejsce na GRR 19 maja 2022 r. Jak pamiętamy, nie zakończyła się sukcesem.

Kompletnie zamarł natomiast handel zbożem na sesjach ciągłych GRR (o ile w ogóle kiedykolwiek był dynamiczny...).

Ostatnia sesja ciągła miała miejsce 8 czerwca br. Tego dnia sprzedano w sumie 500 ton pszenicy w cenie 1690,50 zł/t.

W ostatnich miesiącach - jak wynika z komunikatów Giełdowego Rynku Rolnego - brak jest po prostu towaru w magazynach. Nie ma więc - inaczej mówiąc - chętnych do handlu.