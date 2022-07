Na południu Polski zbiory jęczmienia ozimego praktycznie dobiegają końca. Na północy dopiero się zaczynają. Rzepak jest koszony również przeważnie w południowych województwach naszego kraju. Pierwsze tegoroczne ziarno pszenicy również już zostało skoszone. A co z cenami? Te delikatnie, ale jednak, odnotowały w porównaniu z ubiegłym tygodniem nieznaczne wzrosty. Ruch w skupach jest mały.

Nie ma na razie dużej podaży ziarna, nawet w firmach położonych w regionach, gdzie tzw. małe żniwa trwają w najlepsze. Może to efekt ostatniej pogody i wysokich opadów deszczu, które nawiedziły Polskę. Zboże często wyległo, co widać na zdjęciach z mediów społecznościowych. Niestety na kłosach pojawiły się też choroby. Przekropny lipiec przyczynia się bowiem do rozwoju fuzariozy kłosów, septoriozy plew, a także czerni zbóż.

Jakie ceny zbóż – lipiec 2022 r.

O ile w cennikach rzepaku w ostatnich dniach można było odnotować zniżki cen, o czym pisaliśmy na farmer.pl, to już w wypadku zbóż, również i kukurydzy, da się zauważyć niewielki podwyżki. Plon rzepaku oceniany jest na razie na trochę powyżej 3 t/ha, ale trzeba zauważyć, że koszone są te słabsze stanowiska na lekkich glebach.

Monitorując skupy zaobserwowaliśmy, że pszenica konsumpcyjna wyceniana jest na 1300-1580 zł/t, pszenica paszowa na 1200-1380 zł/t, jęczmień na 1000-1210 zł/t, pszenżyto na 1000-1260 zł/t, żyto na 1000-1170 zł/t. To na suchej kukurydzy kosztuje od 1140 do 1300 zł.

Sytuacja zbiorów w Ukrainie

W Ukrainie również trwają żniwa. Ale ich realizacja jest utrudnione, chociażby przez takie, jak widać na zdjęciach poniżej problemy.

Co z eksportem ziarna? Jak informuje UkrAgroConsult, mimo wykorzystania zaledwie 59% dostępnego potencjału przewozów towarów przez zachodnie przejścia graniczne, czerwcowy eksport rolny osiągnął 978 tys. t. - Wydaje się, że transport kolejowy w eksporcie osiągnął swój szczyt. Jeśli jednak Ukrzaliznytsia (Koleje Ukraińskie) podejmą skoordynowane wysiłki sąsiednich krajów i jeśli przepustowość przygranicznych terminali zbożowych zostanie rozszerzona, możliwy będzie wzrost potencjału eksportowego rolnictwa Ukrainy do 1,2-1,3 mln ton miesięcznie – podał serwis.

Tymczasem perspektywa transportu zbóż z Ukrainy może ulec zmianie. Doszło do wstępnego porozumienia.

- W Stambule odbyły się rozmowy delegacji z Turcji, Ukrainy i Rosji w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Według sekretarza generalnego ONZ uczyniono krok naprzód. Rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu – podał Euractiv.

Z kolei jak donosi Agencja Reutera, Rosja, Ukraina, Turcja i ONZ mają w przyszłym tygodniu podpisać umowę mającą na celu wznowienie eksportu zboża z Morza Czarnego na Ukrainę.

Turecki minister obrony Hulusi Akar powiedział, że umowa, która ma zostać podpisana w przyszłym tygodniu, obejmuje wspólne kontrole dotyczące przesyłek w portach i Turcji zapewniającej bezpieczeństwo szlaków eksportowych Morza Czarnego. Turcja utworzyłaby również centrum koordynacyjne z Ukrainą, Rosją i ONZ dla eksportu zboża.

Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ, był nieco bardziej ostrożny. Cytowany przez reuters.com powiedział: „mam nadzieję, że będziemy mogli zawrzeć ostateczną umowę” w przyszłym tygodniu. Dodając: „Jestem optymistą, ale nie jest to jeszcze w pełni skończone”. Czy sytuacja ta wpłynie na ceny?

Cennik zbóż – lipiec 2022 r.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 14 lipca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1400.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Osadkowski S.A. (dolnośląskie)

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1120,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 3150.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- jęczmień paszowy – 1100.

ZPZM Kruszwica - wstrzymany, czekają na nowy sezon

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1300.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

nowe zbiory

- pszenica konsumpcyjna – 1580,

- pszenica paszowa – 1380,

- rzepak – 3200,

- kukurydza sucha – 1280.

Stary zbiór: Pszenica konsumpcyjna – 1460, paszowa – 1300.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1380,

- żyto konsumpcyjne – 1150.

Agroland

- rzepak – 3100.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

Nowe zbiory

- pszenica konsumpcyjna – 1520,

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto – 1150,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1170,

- jęczmień paszowy – 1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1220,

- rzepak – 3200.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 1420,

- pszenica paszowa – 1320,

- jęczmień paszowy – 1080-1110,

- rzepak – 3100,

- kukurydza sucha – 1220.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1140,

- żyto paszowe – 1060,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- jęczmień paszowy – 1140,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1140.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1320,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3220,

- kukurydza sucha – 1300.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1250,

- pszenżyto – 1180,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1030,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3120,

- kukurydza sucha – 1220,

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1280,

- pszenżyto – 1085,

- żyto paszowe – 960,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień konsumpcyjny – 1100,

- jęczmień paszowy – 1080,

- rzepak – 3110,

- kukurydza sucha – 1220,

- owies – 900,

- groch – 1210.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna –1400,

- pszenica paszowa – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- rzepak – 3200.

PHU Łukasz Kaczmarek

- jęczmień paszowy – 1100.

Street Retail

- rzepak – 3100.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna –1500,

- pszenżyto - 1150,

- żyto konsumpcyjne – 1000,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3100,

- kukurydza sucha – 1300.

PHU Lech Świebodzin

- jęczmień paszowy – 1140.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka, oddział w Morągu, oddział w Gałwunach k. Kętrzyna

- pszenica paszowa – 1200,

- pszenżyto -1000,

- żyto paszowe – 900,

- jęczmień paszowy – 1000,

- groch – 1400,

- bobik – 1400.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna –1400,

- pszenica paszowa – 1280,

- pszenżyto -1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1130,

- rzepak – 3100,

- kukurydza sucha- 1200.

PHUT Siembida

- pszenica paszowa – 1300,

- pszenżyto – 1000,

- jęczmień paszowy – 1100.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1560,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1230,

- żyto paszowe – 1150,

- jęczmień paszowy – 1210,

- kukurydza sucha – 1270,

- rzepak – 3100.

Agrolex

- jęczmień paszowy – 1250,

- rzepak – 3050,

- groch – 1620.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenżyto – 1260,

- żyto paszowe – 1120,

- jęczmień paszowy – 1180,

- kukurydza sucha – 1180,

- rzepak – 3050.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1400,

- pszenica paszowa – 1200,

- jęczmień paszowy – 1100,

- rzepak – 3000.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1000,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 3200,

- kukurydza sucha - 1250.