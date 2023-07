AleBrowar specjalizuje się w produkcji niepasteryzowanych piw górnej fermentacji. Ma na koncie około 200 piw uwarzonych w różnorodnych stylach. W marcu, w ramach planu rynkowej konsolidacji, część udziałów AleBrowaru przejęła Mazurska Manufaktura S.A., producent kraftowych alkoholi mocnych i piw regionalnych.

AleBrowar wprowadza pod nową marką AleBrowar Organic swoje pierwsze ekologiczne, niepasteryzowane i niefiltrowane piwo Hooded Black Barley Pils, stworzone na bazie czarnego jęczmienia. Hooded Black Barley Pils charakteryzuje się czystym profilem smakowym, jest gładkie, słodowe, z nutą szlachetnych chmieli, z lekko ciemniejszą barwą pochodzącą od ciemnego ziarna.

Jęczmień czarny ościsty oraz jęczmień kapturkowy Fot. AK

- Piwa ekologiczne to odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie coraz bardziej świadomych klientów. Będziemy warzyć piwa na bazie pradawnych odmian zbóż, chmielu i drożdży dbając o to, by składniki podlegały ścisłej kontroli i były wolne od jakichkolwiek zanieczyszczeń pestycydami czy herbicydami. Moim celem jest produkcja piwa o wyjątkowych wartościach odżywczych i sensorycznych. Poza unikalnym smakiem, wyróżnikiem naszych piw ekologicznych będą witaminy, białka, sole mineralne, fitosterole i polifenole pozyskane ze słodu czy ksantohumol – antyoksydant pozyskiwany z chmielu, o potencjale antyoksydacyjnym kilkakrotnie silniejszym od witaminy C - mówi Arkadiusz Wenta, współzałożyciel AleBrowaru i pomysłodawca marki organicznej.