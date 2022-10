Tematem numer jeden są żniwa kukurydziane. Zbiory postępują z dnia na dzień, ale są one poniżej oczekiwań. Producencie deklarują, że w przyszłym roku zmniejszą areał uprawy tego gatunku. Co z innymi zbożami?

Dokładne ceny zbóż i kukurydzy z całej Polski z 21 października 2022 r.

Farmerzy informują o planach zmniejszenia powierzchni uprawy kukurydzy w 2023 r.

Coraz więcej jest głosów, że kukurydza w wielu regionach kraju nie spełniła pokładanych w nich nadziej. Mimo rekordowej powierzchni uprawy w sumie 1,86 mln ha, produkcja może okazać się niezbyt wysoka. Rolnicy już informują nas, że pod zasiewy roku 2023 planują zmniejszenie w strukturze w porównaniu z tym rokiem. Średnie plony mieszczą się w graniach 8-10 t/ha. Oczywiście w zależności od lokalizacji, agrotechniki i pogody, te wartości wahają się znacznie, bo w Wielkopolsce są to nawet 2-6 t/ha, a np. na Podlasiu 14 t. Wilgotność na chwilę obecność wynosi 26-34 proc. A cena. Ta się również waha. Kukurydza mokra kosztuje obecnie od 860 do 980 zł, a sucha od 1330 do 1450 zł/t. Za 1 proc. tono procent w skupie można dostać potrącenie w wysokości 15-20 zł, ale też czasem dopłatę – 10 zł.