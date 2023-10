Trwają zbiory kukurydzy ziarnowej. Plony są bardzo zróżnicowane i zależne od tego jakie piętno na nie odcisnęła susza. Ceny nadal spadają i jest problem ze zbytem kukurydzy. Z kolei w wypadku pszenicy paszowej okazuje się, że tego towaru jest bardzo dużo nawet u naszych zachodnich kontrahentów, czyli w Niemczech.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny pszenicy, kukurydzy i rzepaku z 5 października 2023 r.

Plony kukurydzy ziarnowej są zwykle niższe niż w roku biegłym o 2 t na hektarze.

O ile zdrożał chleb w ciągu ostatnich lat? Prawie o 100 proc. od 2015 r. Sprawdź szczegóły.

Trwają żniwa kukurydziane. Plony są bardzo różne w zależności od regionu np. na Śląsku zapowiadają się na korzystne sięgające 10-14 t/ha. Ale już w środkowej Polsce czy zachodniej te będą niższe, zwykle o 2 t/ha w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wilgotność nasion jest w miarę korzystna. Oczywiście wiele zależy od odmiany i terminu siewu, bo opóźniona wegetacja też zrobiła swoje, ale zdarzają się plantacje, gdzie wilgotność ziarna jest niższa niż 30 proc. Niestety jak informowaliśmy już na farmer.pl jest problem ze sprzedażą ziarna, nie ma zbyt wysokiego popytu, a także cena spada. Ta często jest bliska 350 zł i nawet niżej. Krajowa Grupa Spożywcza, ustami ministra rolnictwa podała, że magazyny Elewarr będą skupować ją po ok. 500 zł. My na farmer.pl przyjrzeliśmy się tej sprawie i okazuje się, że to będzie raczej cena dnia, ale zwykle jest ona wyższa niż ta oferowana przez skupy. Dlatego firmy rodzinne informują nas, że dopóki Elewarr płaci w sumie te 450 zł, to rolnicy nie są zainteresowani sprzedażą swoich nasion do innych firm, które oferują za surowiec mniej z czysto ich zdaniem, rynkowego podejścia. Nie chcą po prostu „dokładać do tego interesu”, tym bardziej, że nie otrzymały pieniędzy za suszenie ziarna kukurydzy z ubiegłorocznych zbiorów. Skupy wolą w takiej sytuacji kupić nie mokrą, a suchą kukurydzę po ok. 750 zł/t. I pytają głośno, czy będziemy dopłacać z podatków do kukurydzy skupionej przez Elewarr? Bo cena na giełdzie kukurydzy też spada.