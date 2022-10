Jak dowiadujemy się w firmach skupowych ceny delikatnie wzrosły. Popyt też, ale nadal jest on dużo niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Zebraliśmy ceny w wybranych skupach w Polsce. Okazuje się, że w ciągu tygodnia nie ma znaczących zmian. Ewentualnie zauważalne są wzrosty sięgające 10 zł na tonie i to zwykle innych gatunków zbóż niż pszenica.

Już jutro, 27 października w Jachrance odbędzie się konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Co się dzieje na świecie?

- W październikowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) na temat światowej produkcji rolniczej zbiory rzepaku w tym sezonie podniesione zostały o 0,7 mln ton (m/m) do rekordowych 83,8 mln ton. Oznaczać to będzie wynik aż o 13,5% (10,0 mln ton) lepszy niż w sezonie 2021/22. W tym miesiącu korekta w górę dotyczyła zbiorów rzepaku w UE o 1,0 do 19,2 mln ton(+11,4% r/r), która z nawiązką zrekompensowała cięcie o 0,5 mln ton prognoz dla Kanady. Tym razem prognozy dla Australii pozostawiono na 6,7 mln ton (blisko rekordu z poprzedniego sezonu) – podaje Andrzej Bąk – eWGT.

Oczekiwane zbiory canoli w Kanadzie obniżono do 19,5 mln ton, ale i tak będą one aż o 42% lepsze niż w katastrofalnym sezonie 2021/22. Co w Polsce z rzepakiem? - Trend wzrostowy produkcji krajowego rzepaku pokazują dane KE i wstępne szacunki GUS, według których polscy rolnicy zebrali w tym roku rekordowe 3,6 mln ton tych nasion. Oznacza to wzrost o 12% r/r i 31% powyżej średniej 5-letniej – ocenia Bąk.

Co z ukraińskim eksportem zbóż?

Jak informuje dr Łukasz Ambroziak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB na Twitterze, dzięki "korytarzowi zbożowego" ukraiński eksport zbóż i nasion roślin oleistych wrócił we wrześniu blisko poziomów sprzed inwazji. Wyeksportowano łącznie 6,8 mln ton artykułów rolno-spożywczych, w tym 5,9 mln ton zbóż i oleistych. 57 proc. całego eksportu szło drogą morską.

Cennik zbóż

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 26 października 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1550.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- żyto konsumpcyjne – 1240.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- żyto konsumpcyjne – 1160,

- jęczmień konsumpcyjny – 1300.

Ziarn-Pol - Elewator Górki –

- pszenica konsumpcyjna – 1500-1550,

- pszenica paszowa – 1450,

- jęczmień paszowy – 1200,

- jęczmień konsumpcyjny – 1300,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1140,

- żyto konsumpcyjne – 1150-1160,

- rzepak – 3000,

- kukurydza mokra – 930,

- kukurydza sucha – 1410,

- owies – 1200,

- groch – 1580,

- bobik – 1600,

- łubin – 1600.

Rol Prem

- pszenica konsumpcyjna – 1560,

- pszenica paszowa – 1480,

- pszenżyto – 1320,

- żyto – 10100,

- jęczmień – 1300,

- rzepak – 3000,

- kukurydza mokra – 930,

- owies – 1200.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1520,

- pszenica paszowa – 1480,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1020,

- jęczmień paszowy – 1220,

- rzepak – 2940,

- kukurydza mokra – 900,

- kukurydza sucha – 1320,

- owies – 1060,

- groch – 1350.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1440,

- pszenżyto - 1260,

- żyto paszowe – 1120,

- jęczmień paszowy – 1260,

- owies – 1120.