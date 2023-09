W tym roku ze względu na problemy z suszą i tym samym jakością i masą kukurydzy kiszonkowej, wiele plantacji kukurydzy ziarnowej, może być przeznaczonej pod kiszonkę. Rolnicy deklarują, że będą zmuszeni zakupić ten surowiec od razu z pola, ponieważ tegoroczna masa zielona, zarówno kukurydzy, ale i traw, nie jest wystarczająca.

Z tego artykułu dowiesz się, ile rolnik chce dostać za hektar kukurydzy na pniu.

Podajemy dokładne ceny pszenicy, kukurydzy i rzepaku z 21 września 2023 r.

Na giełdach towarowych ceny też nie są wysokie.

W mediach społecznościowych i portalach ogłoszeniowych jest wiele informacji dotyczących sprzedaży kukurydzy na pniu. Dotyczy ona zwykle plantacji kukurydzy ziarnowej, którą rolnik może przeznaczyć na kiszonkę, ale pewnie i z biegiem czasu będzie też tyczyła się kukurydzy ziarnowej. Tych ogłoszeń jest więcej w tym roku niż zwykle, ponieważ i potrzeby się większe. Wynikają one już z widocznych problemów bazy paszowej, zwłaszcza producentów bydła. Z powodu suszy stan plantacji kukurydzy mimo większego areału jest często bardzo słaby. Roślina ta nie otrzymała odpowiednich zasobów wilgoci w newralgicznym dla siebie okresie, czyli w czerwcu i w lipcu, przez to często jest niska, pozbawiona kolb lub słabo zaziarniona. Najgorsza sytuacja jest w województwie kujawsko-pomorskim, w centralnej i zachodniej Polsce. Trochę lepiej prezentuje się kukurydza na wschodzie, ale nie zmienia to faktu, że i na Podlasiu szukają rolnicy okazji do uzupełnienia niedoborów pasz.