Żniwa kukurydzy na ziarno zbliżają się wielkimi krokami. Ile skupujący oferują za kukurydzę mokrą, a ile za suchą? Co obecnie najbardziej niepokoi branżę?

W wielu rejonach kraju rolnicy prężnie przystąpili do koszenia kukurydzy na kiszonkę. Doszły do nas słuchy, że ,,pod kosę" poszły także plantacje na południu kraju ze słabych stanowisk, które zwyczajnie uschły. Ile obecnie można dostać za tonę ziarna kukurydzy? Co z cenami pozostałych surowców rolnych?

Żniwa kukurydziane 2022 - będzie problem z suszeniem?

W rozmowie z farmer.pl wiele podmiotów zajmujących się skupem kukurydzy mokrej przyznało, że ma spore obawy co do tego sezonu. Przedsiębiorcy przyznali, że owszem, wystawiają oferty kupna mokrego ziarna, ale nie podpisują jak na razie żadnych umów z powodu niskiej dostępności gazu (głównie propanu-butanu), który stanowi główne paliwo suszarni w wielu punktach.

Handel tym surowcem odbywa się głównie ,,z dnia na dzień" i żaden dostawca nie jest w stanie zagwarantować, czy, i w jakiej cenie, zaopatrzy skup w gaz do suszenia np. za miesiąc. Czy są powody do paniki? Nie, bowiem są jeszcze punkty, które jako paliwa używają peletu, drewna, czy nawet ... słomy. Te deklarują, że będą prowadzić skup do momentu zapełnienia magazynów.

Ceny kukurydzy lekko w górę

Przyjrzyjmy się, co się działo z cenami od ostatniego tygodnia na krajowym rynku. Zgodnie z notowaniami na światowych giełdach wartość w cennikach polskich skupujących nieznacznie wzrosła. Obecnie za tonę kukurydzy suchej rolnik otrzymuje średnio 1350 zł za tonę netto i jest to wzrost o 20 zł/t. Najniższa odnotowana przez nas cena to 1320 zł, a najwyższa to 1400 zł/t. W przypadku mokrego ziarna sytuacja wygląda podobnie - statystyczna cena także wzrosła o 20 zł z poziomu 760 zł do 780 zł i waha się od 750 do 800 zł/t.

Średnia cena pszenicy konsumpcyjnej to aktualnie ok. 1440 zł. Od ostatniej sondy nie uległa ona dużej zmianie i plasuje się w przedziałach od 1350 - 1500 zł/t. Natomiast statystyczna wartość paszowe to obecnie ok. 1400 zł i również nie odnotowaliśmy większych zmian w ciągu tygodnia. Rzepak zaliczył kolejny drobny spadek i kosztuje obecnie ok. 2740 zł/t netto. Jego cena plasuje się w przedziale od 2650 do 2800 zł/t.

Dokładne statystyki i wykresy znajdują się TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 15 września 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1420,

- żyto konsumpcyjne – 1160,

- jęczmień konsumpcja – 1250.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1390,

- pszenica paszowa – 1350,

- rzepak - 2800.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1230,

- żyto paszowe – 1060,

- żyto konsumpcyjne – 1080-1090,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 1230,

- rzepak – 2800,

- kukurydza mokra – 750,

- kukurydza sucha – 1320,

- owies – 1000,

- groch – 1500,

- bobik – 1600,

- łubin – 1600.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa – 1340,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1210,

- jęczmień konsumpcja – 1190,

- jęczmień paszowy – 1130,

- rzepak – 2670.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1400,

- pszenica paszowa - 1380,

- pszenżyto – 1280,

- żyto paszowe – 1050,

- jęczmień paszowy – 1250,

- rzepak – 2750,

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1460,

- pszenica paszowa – 1440,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1020,

- żyto konsumpcyjne – 1070,

- jęczmień paszowy – 1220,

- rzepak – 2700,

- kukurydza mokra – 780,

- kukurydza sucha – 1320,

- owies - 1020.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa – 1420,

- pszenżyto – 1220,

- żyto paszowe – 1020,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 2690,

- kukurydza mokra – 770,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 1060,

- groch – 1400.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1200,

- owies – 1100.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2800.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1200,

- jęczmień paszowy – 1150,

- groch – 1550,

- bobik – 1650.

WIPASZ S.A. oddział w Morągu

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1200,

- jęczmień paszowy – 1150.

WIPASZ S.A. oddział w Gałwunach k. Kętrzyna

- pszenica paszowa – 1380,

- pszenżyto – 1200,

- groch – 1500,

- bobik – 1630.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1350,

- pszenica paszowa – 1320,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1100,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 2650,

- kukurdza mokra - 800,

- kukurydza sucha – 1300.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa – 1440,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1140,

- jęczmień paszowy – 1220,

- rzepak – 2800,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 1100,

- groch – 1550,

- soja – 2400

- słonecznik - 2300.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1470,

- pszenica paszowa – 1440,

- pszenżyto – 1340,

- żyto konsumpcyjne – 1140,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 2650,

- kukurydza mokra – 770.

Agrade Sp. z o.o. k. Inowrocławia

- pszenica konsumpcyjna – 1410,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- kukurydza mokra – 800.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1380,

- jęczmień konsumpcyjny – 1400,

- rzepak – 2800,

- kukurydza sucha – 1400.