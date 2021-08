Po ile materiał siewny zbóż? Zdecydowanie droższy

Rolnicy, o ile pozwala im pogoda i logistyka w gospodarstwie, przygotowują się do zasiewów zbóż. Wybierają też konkretne odmiany. Czy materiał siewny jest w tym roku droższy niż w ubiegłym?

Cena materiału siewnego pszenicy to zwyżka o około 400 zł na tonie, w stosunku do roku 2020.

O ile w ubiegłym roku jednostkowy koszt nasion odmiany o wysokim MTZ (np. w pszenżycie – 56 g) wynosił 360 zł/ha, a w tym roku MTZ wynosi przeciętnie 45 g to koszt obsiania 1 ha wynosi 330 zł/ha.

Towar zebrany z plantacji nasiennych cechuje się niższą masą tysiąca ziaren niż przed rokiem, ale ma zdecydowanie lepsze kiełkowanie. Dla rolników oznacza to, że nawet mimo wyższej ceny samego kwalifikatu, będą mogli zastosować niższe normy wysiewu, a co za tym idzie nie podnosić kosztów.

Jeszcze przed żniwami informowaliśmy na portalu farmer.pl, że ceny kwalifikowane materiału siewnego, mogą być w tym roku droższe i wiele będzie zależeć od cen ziarna w skupach.

Ile kosztuje ziarno siewne 2021?

Teraz te zapowiedzi sprawdziliśmy w praktyce, ponieważ rzeczywiście cena ziarna zbóż w skupach jest w tym roku wyższa niż podczas ubiegłorocznych żniw. Poza tym istnieje uzasadniona obawa, że może być go mniej na rynku, ze względu na problemy ze zbiorem nie tylko w Polsce, ale też i w Zachodniej Europie. Otwarte pozostają też pytania o jakość. Zwłaszcza o masę tysiąca ziaren (MTZ).

Poprosiliśmy przedstawicieli firm sprzedających materiał siewny o informacje, jak oceniają rynek, ceny i dostępność nasion poszczególnych gatunków zbóż. Podali oni wiele praktycznych rad. Warto się z nimi zapoznać.

Wyższa cena – niższy MTZ

- W tym roku ceny kwalifikowanego materiału siewnego są zdecydowanie wyższe niż rok temu. Wpływ na to ma oczywiście cena rynkowa zbóż. W przypadku pszenicy jest to zwyżka o około 400 zł na tonie, w stosunku do roku 2020 – mówi farmer.pl Agata Łosiakowska-Smolińska, kierownik Kontroli Jakości w Dziale Nasiennym Agrii Polska.

I dodaje, że nie ma problemów z jakością surowca. - Nasze plantacje nasienne rozmieszczone są w różnych województwach. Pomimo mokrych i przedłużających się żniw, większość towaru zeszła z pola w optymalnym terminie. Nasiona nie są porośnięte, ale z pewnością mają niższą MTN, co z kolei jest efektem warunków stresowych w okresie wegetacji. Trzeba jednak pamiętać, że na jakość kwalifikowanego materiału siewnego wpływa przede wszystkim zdolność kiełkowania i czystość. Drobniejsze nasiona to korzyść w postaci niższej normy wysiewu, a tym samym mniejszych kosztów – dodaje Łosiakowska-Smolińska.

Patrz na jednostki siewne

W podobnym tonie wypowiada się Remigiusz Waligóra, dyrektor działu traw i poplonów z Wronkowski Anna Wronkowska. - Rzeczywiście, można zauważyć, że ceny kwalifikowanego materiału siewnego są wyższe niż przed rokiem, natomiast ceny w skupach także bardzo mocno się zmieniły. Trudno zatem oczekiwać, żeby materiał siewny był tańszy niż przed rokiem, jeżeli z punktach skupu ceny są o ok. 400 zł/t wyższe – mówi nam.

Ale jak szybko dodaje, przebieg warunków pogodowych spowodował, że w wielu rejonach masa tysiąca ziaren zbóż jest niższa i może się okazać, że dana odmiana przy tej samej obsadzie 300 szt./m2 w adekwatnych warunkach będzie miała niższą normę siewu niż przed rokiem.

- O ile w ubiegłym roku jednostkowy koszt nasion odmiany o wysokim MTZ (np. w pszenżycie – 56 g) wynosił 360 zł/ha, a w tym roku MTZ wynosi przeciętnie 45 g to koszt obsiania 1 ha wynosi 330 zł/ha – podkreśla Remigiusz Waligóra.

I podaje konkretne przykłady cen różnych odmian i gatunków zbóż w ofercie firmy.

- Można przyjąć, że koszt kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy ozimej odmian Asory (E/A), Produzent (A) i LG Mocca (Ck) w tym roku wynosi 2500 zł/t (czyli przy MTZ 45 g, zdolności kiełkowania 98%, obsadzie 300 szt./m2, normie siewu 140 kg/ha to koszt 350 zł/ha). Pszenżyta ozimego odmiany wzorcowej w COBORU mianowicie SU Liborius wynosi 2350 zł/t. Natomiast pszenżyto ozime Corado, które oferowane jest w jednostkach siewnych to koszt nasion 99 zł/js. Cena żyta odmiany Dańkowskie Skand to koszt ok. 130 zł/js. Jęczmień ozimy odmiany Teuto to koszt ok. 110 zł/js, przy czym norma siewu wynosi 3 js/ha. Przy doprawieniu produktem Systiva 333 FS, producent zaprawy zaleca obniżenie normy siewu do 2,5 js/ha – informuje nas Waligóra.

Niższy MTZ, ale lepsze kiełkowanie

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wygląda sytuacja na rynkach zbytu zbóż. Ceny na wszystkie gatunki są znacznie wyższe niż w latach ubiegłych, a mimo to wielu producentów nie chce sprzedawać licząc na jeszcze wyższe stawki na jesień. Cena skupu płodów rolnych bezpośrednio przekłada się na ceny kwalifikowanego materiału siewnego, która jest znacznie wyższa niż przed rokiem. Rok był trudny i plony są niższe – mówi z kolei Łukasz Kostyk, dyrektor ds. Projektów Strategicznych Procam Polska.

Przypomina przebieg minionego sezonu wegetacyjnego. - Długo zalegająca pokrywa śnieżna, mokra i zimna wiosna, czerwcowe upały i mokre przerywane żniwa spowodowały, że wielu producentów odnotowuje gorsze wyniki oraz ma ogromne problemy z uzyskaniem parametrów jakościowych. Towar zebrany z plantacji nasiennych cechuje się niższą masą tysiąca ziaren niż przed rokiem, ale ma zdecydowanie lepsze kiełkowanie. Dla rolników oznacza to, że nawet mimo wyższej ceny samego kwalifikatu, będą mogli zastosować niższe normy wysiewu, a co za tym idzie nie podnosić kosztów. Podobnie ma się sytuacja w innych gatunkach – podkreśla Kostyk.

W jego opinii, szczególnym przykładem jest pszenżyto ozime, którego może zabraknąć. - Duża ilość plantacji nasiennych ucierpiała podczas mokrych żniw i wielu producentów zgłasza problemy z uzyskaniem kwalifikowanego materiału siewnego tego gatunku. Dlatego właśnie jest to bardzo dobry rok, na kupno nasion od zaufanych i rzetelnych producentów materiału kwalifikowanego. Należy pamiętać, że zakup dobrej jakości nasion kwalifikowanych to zawsze inwestycja, która się odpłaca wyższym plonem i finalnie lepszym rachunkiem – podkreśla.