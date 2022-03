Po ile rzepak i pszenica? Aktualne cenniki z krajowych skupów

Czy polski rynek zareagował na najnowsze notowania giełd?

Stało się! Odnotowaliśmy dzisiaj rekordowy wynik notowań rzepaku, który na paryskiej giełdzie Matif osiągnął historyczne 1000 euro za tonę.

Tymczasem, jak mówią przedstawiciele, w krajowych skupach płodów rolnych sytuacja znacznie się uspokoiła - cenniki aktualizowane są raz dziennie, a nie z godziny na godzinę, jak to było jeszcze tydzień temu. Rolnicy z kilku rejonów Polski zdecydowali się sprzedać swoje zboża, w innych okres ,,szczytu" handlowego już dawno minął i przypadł na listopad i styczeń. Cena pszenicy konsumpcyjnej waha się od 1350 do 1700 zł za tonę, z kolei rzepaku od 4000 do 4800 zł za tonę. Wśród młynarzy i przetwórców pasz coraz głośniej mówi się o konieczności wstrzymania eksportu polskich zbóż w obawie przed utratą bezpieczeństwa żywnościowego Polski, a także niekontrolowanym wzrostem cen żywności.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 23 marca 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1500.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1500,

- rzepak – 4200,

- kukurydza sucha – 1200,

- soja – 2500.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1580.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1500.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1650-1700,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1150,

- żyto paszowe – 1030,

- żyto konsumpcyjne – 1040-1050,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 4350,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 900,

- groch – 1350,

- bobik – 1310,

- łubin – 1320.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 1620-1630,

- pszenżyto - 1340-1350,

- jęczmień paszowy - 1200-1210,

- kukurydza sucha - 1450-1460.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1700,

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1430,

- żyto paszowe – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1330,

- jęczmień paszowy – 1430,

- rzepak – 4400,

- kukurydza sucha – 1430.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1700,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1450,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1250,

- rzepak – 4800,

- kukurydza sucha – 1500.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień paszowy – 1270,

- rzepak – 4400,

- kukurydza sucha – 1450,

- owies – 930.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 980,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 4630,

- kukurydza sucha – 1430,

- owies – 900,

- groch - 1080.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1450-1550,

- pszenica paszowa – 1350,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1100,

- rzepak - 3500.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1150,

- jęczmień paszowy – 1250,

- owies – 900.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- jęczmień paszowy – 1300,

- groch – 1550,

- bobik – 1650.

WIPASZ S.A. oddział w Morągu

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1000,

- jęczmień paszowy – 1300,

- owies – 900.

WIPASZ S.A. oddział w Wadągu

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300.

WIPASZ S.A. oddział Gałwuny k. Kętrzyna

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- groch – 1500,

- bobik – 1600.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 4000,

- kukurydza mokra – 1050 stary zbiór; 700 nowy zbiór,

- kukurydza sucha – 1500.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1580,

- pszenżyto – 1420,

- żyto paszowe – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1350,

- jęczmień paszowy – 1400,

- rzepak – 4300,

- kukurydza sucha – 1500,

- owies – 950,

- groch – 1450.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica paszowa – 1630,

- pszenżyto – 1450,

- żyto paszowe – 1420,

- jęczmień konsumpcyjny – 1440,

- kukurydza sucha – 1560.