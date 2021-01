Pobierz liście i zrób test na zdrowotność roślin

Choroby nie od razu widoczne są na roślinach. Jeśli nie widać oznak chorobowych zdrowotność roślin możemy ocenić wykonując prosty test, który przeprowadzamy w warunkach domowych.

Objawy infekcji chorobowych mogą wystąpić po kilku lub nawet kilkudziesięciu dniach od wniknięcia patogena do wnętrza tkanek roślin. Dlatego dobrze jest pobrać co najmniej kilkadziesiąt liści z różnych miejsc na plantacji i przeprowadzić test na zdrowotność roślin. Jest to prosta metoda, którą najlepiej powtarzać, żeby nie przegapić odpowiedniego momentu na zabieg ochrony fungicydem.

Umieszczając próbę w szufladzie wynik mamy po 4-5 dni, przy grzejniku już 2 dniach.