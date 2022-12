W numerze Zima 2022 Agro Mapy przedstawiono szczegółowo analizy rynku zbóż, zarówno pszenicy, jak i kukurydzy. Najpierw wzięto na tzw. tapet sytuację popytowo-podażowa na rynku zbóż, która pozostaje napięta. (W kolejnym artykule omówimy dane poświęcone rzepakowi).

- Zgodnie z prognozą IGC (International Grains Council) z 17.11.2022 światowa produkcja zbóż w sezonie 22/23 zmniejszy się do 2255,3 mln t wobec 2288,8 mln t w sezonie 21/22 (-1,5%). Spadek zbiorów zostanie odnotowany w przypadku kukurydzy (-4,3%), podczas gdy zwiększy się produkcja pszenicy (1,3%), jęczmienia (4,2%) oraz pozostałych gatunków zbóż (2,2%). Spadek produkcji kukurydzy będzie wynikać głównie z jej niższych zbiorów m.in. w Ukrainie (-29,1%), UE (-23,8%) i USA (-7,6%), podczas gdy przeciwny wpływ będzie miała jej wyższa produkcja w Brazylii (+10,3%). Z kolei wyższe zbiory pszenicy będą efektem ich zwiększenia w Kanadzie (+55,6% - powrót do przeciętnych poziomów po ubiegłorocznej suszy) oraz Rosji (+27,2% - skutek bardzo korzystnych warunków agrometeorologicznych), podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał ich spadek m.in. w Ukrainie (-34,8% - efekt wojny) oraz w Argentynie (-41,2% - efekt ekstremalnej suszy) – czytamy w analizie Credit Agricole.

Ich zdaniem, zgodnie z prognozą IGC światowa konsumpcja zbóż w sezonie 22/23 zmniejszy się do 2271,8 mln t wobec 2295,1 mln t w sezonie 21/22 (-1,0%). Spadek spożycia prognozowany jest w przypadku kukurydzy (-2,2%), jego wzrost zostanie odnotowany w przypadku jęczmienia (+0,3%) i pozostałych gatunków zbóż (+2,1%), podczas gdy konsumpcja pszenicy nie zmieni się. Spożycie zbóż ograniczane jest przez ich wysokie ceny i problemy z ich dostępnością w niektórych regionach świata ze względu na wojnę w Ukrainie.

- Z uwagi na niższą produkcję zbóż od ich spożycia, w sezonie 22/23 dojdzie do dalszego spadku światowych zapasów zbóż, które wyniosą 580,1 mln t wobec 596,5 mln t w sezonie 21/22, a współczynnik zapasy/spożycie obniży się do 25,5% wobec 26,0%, co będzie jego najniższą wartością od sezonu 12/13. Jest to efektem spadku zapasów kukurydzy, podczas gdy zapasy pozostałych gatunków zbóż pozostaną relatywnie wysokie – czytamy w raporcie.