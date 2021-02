Podrożały wszystkie gatunki zbóż. Cena jęczmienia i pszenżyta do 800 zł/t

Już nie tylko cena pszenicy pnie się w górę. Ale również w wypadku typowego ziarna paszowego widać wzrosty. Rzepak też kosztuje więcej - nawet 2050 zł/t.

Tona pszenicy konsumpcyjnej obecnie kosztuje w badanych przez nas skupach od 870 do 950 zł/t netto, pszenica paszowa od 800 do 900 zł/t, żyto od 520 do 700 zł/t, jęczmień od 600 do 800 zł/t, pszenżyto od 670 do 800 zł/t, owies od 600 do 620 zł/t, kukurydza sucha od 750 do 880 zł/t, a rzepak od 1850 do 2050 zł/t netto.

Dopytaliśmy w skupach, czy dużo surowca jest na rynku, bo firmy oferują odbiór towaru loco gospodarstwo. Okazuje się, że jest go coraz mniej.

Według niektórych przedstawicieli firm rolnicy posiadają jeszcze znaczne ilości ziarna w magazynach. Według innych takie zapasy mają tylko gospodarstwa wysokotowarowe, które mają odpowiednią infrastrukturę przechowalniczą. A „mniejsi gospodarze” już je sprzedali.

Według jeszcze innych na rynku polskim zostało ok. 10 proc. towaru u rolników. Część z nich „trzyma” jeszcze rzepak i nie śpieszy się z jego sprzedażą. Zauważają przy tym, że spora część krajowego surowca „zalega” w magazynach skupów np. Elewarr i otwartym pozostaje pytanie, co te z nim zrobią - sprzedadzą za granicę czy „wrzucą” na rynek krajowy w drugim kwartale roku?

A Wy jakie macie zdanie na temat rynku? Sprzedaliście płody rolne, czy jeszcze czekacie?

Poniżej przedstawiamy orientacyjne zestawienie cen zbóż z 9 lutego 2021 r. (biorąc pod uwagę powyższe) w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego). Przypominamy, że są to ceny wyjściowe, oferowane za ziarno zwykle loco magazyn (nie wliczając w to kosztów transportu), są to ceny netto nie uzależnione od parametrów jakościowych ziarna, wielkości partii, terminu płatności, regionu itp., ale też nie są to ceny surowca dostarczanego do portów:

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 920,

- żyto konsumpcyjne - 650.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 870,

- pszenica paszowa – 830,

- pszenżyto – 670,

- żyto paszowe – 550,

- jęczmień paszowy – 670,

- rzepak – 1850,

- kukurydza sucha – 750.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 890.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcyjny – 600.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- pszenica paszowa – 800.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna - 900-950,

- pszenica paszowa – 850,

- pszenżyto – 780,

- żyto paszowe – 650,

- żyto konsumpcyjne - 660-670,

- jęczmień konsumpcja – 780,

- rzepak – 2050,

- kukurydza sucha – 880,

- owies – 600,

- groch – 900,

- bobik – 940,

- łubin – 960.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 880-890,

- pszenżyto - 740-750,

- jęczmień paszowy - 740-750,

- rzepak - 1890-1900.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- żyto konsumpcyjne – 700.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna - 930,

- pszenica paszowa – 860,

- pszenżyto – 750,

- żyto paszowe – 630,

- żyto konsumpcyjne – 650,

- jęczmień paszowy – 750,

- rzepak – 1945,

- kukurydza sucha – 850.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 890,

- pszenica paszowa – 865,

- pszenżyto – 730,

- jęczmień paszowy – 700,

- rzepak – 2000,

- kukurydza sucha – 800.

Street retail

- rzepak – 2000.

AGROCHEM Puławy oddział Człuchów

- pszenica konsumpcyjna – 950,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 780,

- jęczmień konsumpcyjny – 780,

- żyto konsumpcyjne – 680,

- rzepak – 2000,

- kukurydza sucha – 870,

- owies – 620,

- groch – 950.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 800,

- jęczmień paszowy – 800,

- żyto paszowe – 700.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 860,

- pszenżyto – 740,

- żyto paszowe – 630,

- rzepak – 1940,

- kukurydza sucha - 810-850.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 900,

- pszenica paszowa – 880,

- pszenżyto – 750,

- żyto paszowe – 650,

- jęczmień paszowy – 730,

- rzepak – 1950,

- kukurydza sucha – 850.