W międzyczasie zmieniły się przepisy, i jak pisaliśmy na farmer.pl, po koniec kwietnia, MRiRW podało zmiany w interpretacji wdrażania wymogów normy GAEC 7. Okazało się, że realizacja normy będzie kontrolowana od 2024 r., ale do 2026 roku rolnik może praktykować monokultury. To jest ważne w kontekście uprawy kukurydzy i pytania, które jeszcze wcześniej zadał nam rolnik. Teraz dostaliśmy dane dotyczące podstawy prawnej i szczegółowe informacje odnośnie tych przepisów.

- Zgodnie z rozporządzeniem ws. norm, wymogi normy GAEC 7 stosuje się w odniesieniu do wszystkich gruntów ornych w gospodarstwie, o ile te grunty obejmują powierzchnię powyżej 10 ha. Warunek zmianowania upraw obejmuje co do zasady obowiązek prowadzenia upraw w taki sposób, aby: (i) na powierzchni co najmniej 40 proc. gruntów ornych była prowadzona inna uprawa w plonie głównym niż uprawa w plonie głównym prowadzona w roku poprzednim oraz (ii) na wszystkich gruntów ornych taka sama uprawa w plonie głównym nie była prowadzona dłużej niż 3 lata – powiedział nam Dariusz Mamiński z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.