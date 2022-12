Koniec roku skłania do podsumowań. I tak też uczyniliśmy. Poniżej prezentujemy Państwu zestawienie ile na przestrzeni roku 2022 kosztowała w skupach pszenica i jakie czynniki wpływały na rynek.

Z tego artykułu dowiesz się jak kształtowały się średnie ceny pszenicy w badanych przez nas skupach w każdym z miesięcy roku 2022.

Wojna w Ukrainie wpłynęła znacząco na sytuację cenową na rynku zbóż.

W styczniu 2022 r. pszenica kosztowała ok. 1250 zł, w grudniu ok. 1300. W marcu najwięcej, bo ok. 2000 zł.

Rynek 2022 dobiega końca. Czas Świąt to czas też refleksji. Przedstawiamy raport, który ogólnie mówi o cenach pszenicy w poszczególnych miesiącach tego roku. Podajemy też tło, sytuacje, które spowodowały te zawirowania cenowe, których nie notowaliśmy na rynku.

Cena pszenicy styczeń 2022 r.

Rok 2022 zaczął się mimo zapowiedzi o możliwym ataku Rosji na Ukrainę dość spokojnie. Ruch w badanych przez nas punktach skupu był nieduży, a podaż surowców bardzo słaba. Notowane były spadki cen. Pszenica konsumpcyjna kosztowała od 1170 do 1340 zł/t netto, pszenica paszowa od 1140 do 1260 zł/t netto.

Co ważne, po stronie popytu istotnym czynnikiem było zmniejszone zapotrzebowanie na kukurydzę i soję w Chinach. Pojawiły się też wówczas pierwsze informacje o zniesieniu Vat m.in. na zboża.

Cena pszenicy luty 2022 r.

Luty to czas rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Jeszcze przed atakiem Rosji na Ukrainę pisaliśmy na farmer.pl wówczas, że jeżeli dojdzie do otwartego ataku Rosji na Ukrainę to ceny zbóż (i nie tylko) poszybują w górę - bezapelacyjnie. 23 lutego pszenica w skupach kosztowała ok. 1200 zł/t. Następnie 24 lutego wybuchła wojna.

- Jest to jeden z czynników ograniczający potencjał złotego do umocnienia się, pomimo stopniowego zacieśniania krajowej polityki pieniężnej. Konsekwencje scenariusza konfliktu militarnego pomiędzy Rosją i Ukrainą nie ograniczyłyby się jednak tylko do kanału rynków finansowych, ale miałyby również negatywny wpływ na realną sferę polskiej gospodarki – informowali nas wówczas analitycy Credit Agricole Bank Polska.

Kilka dni po jej wybuchu ponownie sprawdziliśmy ceny. Na giełdach doszło do znacznego wzrostu cen pszenicy czy rzepaku, które były wynikiem wojny na Ukrainie, wzrosły też ceny w naszych rodzimych punktach skupu. Cena pszenicy w firmach z którymi się kontaktowaliśmy nie była aż tak wysoka i zbliżała się do 1500 zł/t, maksymalnie z naszych danych wynika, że osiągnęła 1470 zł.

Jak pisał Tomasz Roszkowski na farmer.pl, pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu podrożała na MATIF o 8,9 proc. do 351,25 euro/t (1659 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 43,4 proc.

Cena pszenicy marzec 2022 r.

W marcu notowane były rekordy. Pszenica w portach polskich kosztowała ponad 2000 zł/t. - Wojna w Ukrainie przyniosła rekordowe wzrosty notowań pszenicy na giełdach towarowych, zwłaszcza na giełdzie w Chicago, gdzie kontrakt majowy w ciągu tygodnia zyskał aż 40%!!! Obserwowano także bardzo duże zaangażowanie kapitału spekulacyjnego, który wykorzystuje dramat w Ukrainie do gry na wzrosty cen. W tej sytuacji kapitał spekulacyjny powinien mieć ograniczony dostęp do giełd handlujących żywnością – informował wówczas na swoim blogu Mirosław Marciniak z InfoGrain.

Co w skupach? Sytuacja była bardzo różna. Owszem były firmy, które za tonę pszenicy konsumpcyjnej oferowały ponad 2 tys. zł, ale też i takie, gdzie kosztowało to ziarno 1500. Zwiększyła się podaż ziarna i rolnicy chętniej decydowali się na sprzedaż swoich zapasów.

Cena pszenicy kwiecień 2022 r.

W kwietniu ceny spadły. Pszenica konsumpcyjna w skupach kosztowała od 1550 do 1720 zł/t, pszenica paszowa od 1400 do 1700.

- Wybuch wojny w Ukrainie przyniósł silne wzrosty cen większości zbóż i niektórych roślin oleistych (rzepak, słonecznik) na całym świecie. W Europie notowania kontraktów terminowych na pszenicę, kukurydzę i jęczmień zwyżkowały o 30-45%. W ślad za cenami globalnymi w górę podążyły średnie ceny skupu zbóż w naszym kraju – wynikało wówczas z raportu analityków Banku Pekao.

Jak informowaliśmy w portalu farmer.pl, Polska planowała wybudować tzw. suchy port do przeładunku i transportu dalej do portów i państw docelowych, ziarna zbóż z Ukrainy.

Cena pszenicy maj 2022 r.

Przypominamy, że to 22 maja w ramach solidarności Unii Europejskiej z Ukrainą, Komisja przedstawiła zestaw działań, które miały pomóc Ukrainie w eksporcie jej produktów rolnych. Zapowiedziała utworzenie tzw. korytarzy solidarnościowych, czyli punktów kompleksowej usługi, aby umożliwić transport m.in. zbóż z kraju ogarniętego wojną. Czy tak się udało? Dzisiaj już to wiemy.

Pojawiły się też wówczas pierwsze informacje, że zwłaszcza we wschodniej części kraju, magazyny firm skupowych zapełnione są ukraińską kukurydzą.

Na giełdach pszenica kosztowała ponad 2 tys. zł, a w naszych skupach od 1500 do 1890 zł/t.

Cena pszenicy czerwiec 2022 r.

– Ten zwiększony import zbóż z Ukrainy destabilizuje sytuację na rynku polskim. Zwłaszcza jest to widoczne na południowym-wschodzie kraju, gdzie rolnicy mają problem ze sprzedażą swojej kukurydzy. Wjeżdżają do nas duże ilości kukurydzy i to nie jest kukurydza, która idzie tylko i wyłącznie w tranzycie, ale też i trafia na rynek krajowy – mówił w czerwcu Mirosław Marciniak z InfoGrain.

Podnoszono też problem wysokich kosztów transportu surowca, co niewątpliwie odbijało się na cenach. Cena pszenicy spadła do ok. 1400 zł/t.

Cena pszenicy lipiec 2022 r.

Od blisko dwóch miesięcy ONZ i Turcja pracowały nad zawarciem porozumienia zarówno ze stroną ukraińską, jak i rosyjską, które umożliwiłoby eksport zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Pod koniec lipca się to udało.

Pszenica w skupach kosztowała 1200-1530 zł/t. Żniwa ruszyły dość późno.

Cena pszenicy sierpień 2022 r.

Jak podawaliśmy w połowie sierpnia, żniwa w niektórych gospodarstwach już dawno dobiegły końca, w innych jeszcze trwały. Zwłaszcza we wschodnich częściach kraju. Jednak mimo intensywnych zbiorów, skupy narzekały na słabą podaż ziarna. Rolnicy w tym roku zdecydowanie bardziej niż zwykle przetrzymywali płody rolne. Sprzedawali głównie to, co im się nie mieściło do magazynów.

- Nawet ci tzw. mniejsi rolnicy, powiększyli jak tylko mogli swoje bazy magazynowe, głównie oczywiście magazynów płaskich, z których często w ostatnich latach nie korzystali. Teraz słysząc z każdej strony, również od samego ministra rolnictwa, że jesienią i zimą surowce rolne mogą podrożeć, ziarno trzymają – pisaliśmy w sierpniu.

W połowie sierpnia 2022 r. tona pszenicy konsumpcyjnej kosztowała od 1390 do 1530 zł/t netto, pszenica paszowa od 1300 do 1450 zł.

Cena pszenicy wrzesień 2022 r.

Cena pszenicy konsumpcyjnej wahała się od 1350 do 1500 zł/t, pszenica paszowa – 1300-1460.

Na rynku zbóż w Polsce nie było widać dużego ruchu. Zarówno młyny, jak i paszarnie, miały pewne zapasy, więc kupowały ewentualnie mniejsze partie. Podaży też nie było, bo rolnicy nadal czekali ze sprzedażą swoich surowców rolnych.

Cena pszenicy październik 2022 r.

Eskalacja konfliktu na Ukrainie windowała w październiku notowania pszenicy.

- Kontrakty terminowe na pszenicę skokowo drożały w poniedziałek po rosyjskich bombardowaniach głównych ukraińskich miast, w tym Kijowa i Odessy, która jest jednym z trzech portów objętych umową o korytarzach zbożowych – podawał Andrzej Bąk z eWGT.

Cena pszenicy wahała się wówczas od 1350 do 1650 zł/t.

- Ukraińskie porty opuściło łącznie 7,5 mln ton zbóż oraz roślin oleistych. Czy są szanse na dalsze funkcjonowanie korytarza humanitarnego dla eksportu ukraińskich zbóż po 22 listopada? – pytał wtedy Mirosław Marciniak, analityk z InfoGrain w swoim cotygodniowym raporcie. Decyzja ta mogła wpłynąć na dużą zmienność notowań cen zbóż. I tak się stało.

Cena pszenicy listopad 2022 r.

Na rynek wpływała też pogoda. Zdaniem Andrzeja Bąka, zagrożenia pogodowe chroniły notowania zbóż przed większymi spadkami.

- W Australii ulewne deszcze na południowym wschodzie kraju niszczą jakość nadchodzących zbiorów, prowadząc do wzrostu premii za ziarno dobrej jakości. Pierwsze szacunki mówią, że ok. 8 mln ton pszenicy może nadawać się tylko na paszę – podał wówczas Bąk z eWGT.

Porozumienie o transporcie ukraińskich zbóż przez Morze Czarne udało się przedłużyć.

Już w listopadzie dało się zauważyć spadki cen surowców rolnych. Pszenica kosztowała wówczas ok. 1420 zł.

Cena pszenicy grudzień 2022 r.

Ostatni miesiąc tego roku przyniósł mocne spadki cen, zwłaszcza kukurydzy. I bardzo duży napływ ziarna z Ukrainy również tzw. zboża technicznego, które spowodowało, że rolnicy zaczęli protestować.

Podaż i popyt był znikomy. Tona pszenicy kosztowała ok. 1300 zł/t.