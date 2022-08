Odwiedzając gospodarstwo rodzinne Łukasza Pergoła w miejscowości Burkat koło Działdowa, zapytaliśmy go jak ocenia tegoroczne zbiory. Okazało się, że te mimo zmniejszonego nawożenia nie były najgorsze.

Żniwa są już na finiszu. W tym roku przebiegały one raczej bez komplikacji i zawirowań pogodowych, które by je uniemożliwiały. Jak plonowały poszczególne gatunki zbóż? Zapytaliśmy o to rolnika z województwa warmińsko-mazurskiego. Opowiedział on w wideo o swoich doświadczeniach podsumowujących sezon 2021/2022.

- Jeśli chodzi o plony i przebieg żniw były one dużo lepsze (…). Wszystkie zboża, pomimo że nie wyglądały na taki plon, sypnęły lepiej, podobnie rzepak – powiedział nam Łukasz Pergoł.

W gospodarstwie rolnika średni plon rzepaku to ok. 4,5 t/ha, żyta ok. 7 t/ha, jęczmienia jarego ok. 7 t/ha, jęczmienia ozimego ok. 6,5 t/ha Jedynie pszenica plonował niżej niż w roku ubiegłym, bo dała ok. 5,5-6 t/ha.

Więcej informacji w wideo poniżej.