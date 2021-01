Podwyżki cen zbóż i rzepaku w nowym roku

Już pod koniec 2020 r. można było zaobserwować ponowne wzrosty cen surowców rolnych. Teraz w pierwszym tygodniu 2021 r. te wzrosty są bardziej zauważalne.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni podrożały wszystkie gatunki zbóż, praktycznie we wszystkich punktach skupu, gdzie zbieramy ceny. Zwyżki sięgają 10-20 zł na tonie. Za pszenicę konsumpcyjną można dostać nawet 880 zł/t netto.

Eksport pszenicy z UE wciąż o 15% niższy niż w poprzednim sezonie (przy 12% spadku produkcji).

Rosyjskie cła powinny przynieść wzrost popytu na unijne ziarno w drugiej części sezonu. pic.twitter.com/ywxqve66Wi — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) January 5, 2021

Podniosły się też ceny za rzepak. Jeszcze niedawno tona tego surowca nie kosztowała więcej niż 1800 zł netto. Teraz za nasiona rzepaku można otrzymać nawet 1850 zł.

Na giełdach również notowane są zwyżki cen surowców rolnych.

Co jest przyczyną takiej sytuacji na rynku?

Produkcja pszenicy na przestrzeni 60 lat. https://t.co/8fTnHfsQMh — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) January 4, 2021

- 14 grudnia rosyjski minister gospodarki potwierdził plany wprowadzenia podatku w wysokości 25 euro (30,4 USD) za tonę wyeksportowanej pszenicy z Rosji w okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2021. Jest to część działań, oprócz kontyngentu 17,5 mln t zboża w tym okresie, które mają na celu stabilizację krajowych cen żywności na rynku rosyjskim. Podatek prawdopodobnie wyhamuje eksport pszenicy z tego kraju w drugiej części sezonu i przyspieszy jej sprzedaż w najbliższych tygodniach (przełom 2020 i 2021). Według danych IGC, sprzedaż pszenicy z Rosji od początku sez. 2020-2021 znajdowała się w tendencji wzrostowej – w okresie lipiec-październik zwiększyła się o 4,5% r/r. Zwiększyć się może zainteresowanie pszenicą z USA oraz UE, co już sugerują rozstrzygnięcia przetargów na dostawy pszenicy do krajów Afryki Pn. i Bliskiego Wschodu. Zapowiedzi podatku eksportowego przez największego eksportera pszenicy na świecie (w sez. 2019-2020 wysyłki z Rosji stanowiły 21% światowego eksportu pszenicy (spowodowały ruchy w górę notowań pszenicy na giełdach towarowych). Ceny kontraktów na pszenicę w USA (CBOT) w pierwszej połowie grudnia wzrosły o ponad 5% - wynika z najnowszego raportu Agro Nawigator przygotowanego przez Mariusza Dziwulskiego z Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO PB.

Analityk zauważył też, że ceny soi na przełomie listopada i grudnia osiągnęły poziom najwyższy od lipca 2014 i były wyższe o ponad 40% r/r.

- Wzrost cen soi związany jest z większym światowym popytem, w tym zwiększonym zapotrzebowaniem, z uwagi na rosnące pogłowie świń, w Chinach a także wysokimi cenami olejów, w tym oleju palmowego (najwyższymi od 8 lat). USDA (WASDE) na początku grudnia szacował, że światowa konsumpcja soi w sez. 2020/21 wzrosnąć może o 4% r/r doprowadzając do spadku światowych zapasów soi o 10% na koniec sez. 2020-2021. Co więcej ryzykiem obarczone są zbiory soi w krajach Ameryki Płd. (Brazylia, Argentyna) z uwagi na notowane tam susze. Dodatkowo wskutek protestów pracowników w argentyńskich portach, uwaga światowych odbiorców, w tym Chin, w dużym stopniu przekierowała się na soję pochodzącą z USA. Według tygodniowych danych USDA, amerykański eksport soi od początku września do 10 grudnia wzrósł 2,8-krotnie w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem – podaje Dziwulski w Agro Nawigatorze.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 7 stycznia 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 773,

- żyto konsumpcyjne - 495.

Lubella

- pszenica konsumpcyjna – 770.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie

- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka

- pszenica konsumpcyjna – 840,

- żyto konsumpcyjne – 600.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 840,

- pszenżyto – 700,

- kukurydza sucha – 750.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- żyto konsumpcyjne – 520,

- jęczmień konsumpcyjny – 600.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- pszenica paszowa – 700.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 850,

- żyto konsumpcyjne – 630.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 640,

- żyto paszowe – 520,

- żyto konsumpcyjne – 540,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- jęczmień paszowy – 620.

F.H.U. Gawor

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 790,

- jęczmień konsumpcyjny – 650,

- kukurydza sucha – 740.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna - 820-880,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 680,

- żyto paszowe – 570,

- żyto konsumpcyjne – 580,

- jęczmień konsumpcyjny – 680,

- rzepak – 1780,

- kukurydza sucha – 750.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 790,

- pszenżyto – 680,

- żyto paszowe – 570,

- jęczmień konsumpcyjny – 660,

- kukurydza sucha – 720.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 790,

- pszenżyto – 660,

- jęczmień konsumpcyjny – 650,

- rzepak – 1850,

- kukurydza sucha – 720.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 790,

- pszenżyto – 650,

- jęczmień paszowy – 650.

Street retail

- rzepak – 1820.

P.H.U. Lech Świebodzin

- pszenica konsumpcyjna – 840,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 700,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień konsumpcja – 640,

- rzepak – 1800,

- kukurydza sucha – 770.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa - 800,

- pszenżyto - 700,

- żyto paszowe - 600,

- jęczmień paszowy - 680.

PHUT Siembida

- pszenica paszowa - 800,

- pszenżyto - 650,

- żyto paszowe - 480,

- jęczmień konsumpcja - 650,

- owies - 500.

Płody rolne możesz sprzedać na giełdarolna.pl.