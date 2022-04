Pogoda coraz bardziej wpływa na rynki zbóż i oleistych

- Kwiecień rozpoczął się od solidnych wzrostów notowań na rynkach zbożowych i oleistych. Wojna w Ukrainie w dalszym ciągu wywiera wpływ na giełdy towarowe. Powoli do głosu dochodzi jednak pogoda – informuje w swoim cotygodniowym raporcie Mirosław Marciniak, analityk z InfoGrain.

I na tych prognozach i ocenach Marciniaka się skupimy. Bo sytuacja na rynkach nadal jest bardzo dynamiczna i często podyktowana tzw. newsem dnia. I rzeczywiście coraz bardziej wpływ na ceny na świecie mają warunki pogodowe np. susza w Ameryce Południowej. Ale też i oczywiściej wojna w Ukrainie i wiadomości dotyczące zasiewów roślin jarych.

Siewy jarych na Ukrainie

Te mimo nadal bardzo trudnych warunków, zwłaszcza we wschodniej Ukrainie, trwają. Ukraińscy rolnicy starają się obsiać jak najwięcej.

Z danych przedstawionych w raporcie przez Mirosława Marciniaka wynika, że siew jarych wykonano na ok. 1 mln ha, czyli nieznacznie powyżej wielkości z poprzedniego roku. Trzeba tutaj jednak dodać, że firmy analityczne wciąż wskazują na spadek areału nawet o 30-40 proc.

Ukraińscy rolnicy rozpoczęli siew 💪

Ubrani w kamizelki kuloodporne i hełmy wyjeżdżają traktorami na pola. Wcześniej saperzy sprawdzają, czy gdzieś w ziemi nie ukrywają się rosyjskie miny



📷hromadske_ua pic.twitter.com/JEshCkAvH7 — Biełsat (@Bielsat_pl) April 11, 2022

- Kluczowy będzie jednak stan infrastruktury portowej, bez której eksport ukraińskich zbóż w ciągu roku zostanie ograniczony nawet o 90% - zauważa analityk. Bo jak pisaliśmy już na portalu farmer.pl, eksport drogą lądową jest bardzo utrudniony i posiada tzw. wąskie gardło przeładunkowe.

Za nami chłodna, przymrozkowa noc z temperaturą minimalną od -3,5°C w Białymstoku do 4,3°C nad morzem. #IMGWmeteo pic.twitter.com/0bJrieYTXz — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 11, 2022

Kwiecień oznacza przymrozki - prognoza pogody

W niektórych częściach Polski przez ponad miesiąc nie spadł deszcz. Pierwsze dni kwietnia przyniosły nieco opadów deszczu bądź zalegający śnieg, ale nie wszędzie. Nadal jest sucho i do tego jeszcze zimno, co opóźnia np. siew kukurydzy, która „lubi” ciepłą glebę.

Wilgotność gleby w warstwie 7-28 cm, źródło: IMGW

- W prognozach na kwiecień pojawiają się opady, jednak o stosunkowo niewielkim natężeniu, więc o całkowitym wyeliminowaniu suszy nie ma mowy. Kwiecień ma być także miesiącem zdecydowanie chłodnym, co nie pomoże w przyspieszeniu wegetacji – zauważył w raporcie Marciniak.

Do tego dochodzą przymrozki.

Dziś przymrozek, jutro i w środę przymrozek🙄 pic.twitter.com/mwXO361c1f — PolandFarmer (@PolandFarmer) April 11, 2022

Jak sytuacja wygląda na świecie? Też jest sucho.

Analitycy podnoszą prognozy zbiorów 🇧🇷🌽.

Jak parzę na te mapy, to się zastanawiam, czy nie będzie powtórki z ubiegłego roku? Kwiecień/maj to kluczowe miesiące... pic.twitter.com/dg24N5ex3y — Mirosław Marciniak InfoGrain (@infograin_m) April 8, 2022

- Sucho zaczyna się robić także w Brazylii, gdzie kukurydza (tzw. drugi zbiór) wchodzi w kluczowy okres budowania plonów. Czy czeka nas powtórka z poprzedniego roku, gdzie susza i czerwcowe przymrozki zmniejszyły zbiory kukurydzy aż o 20 mln ton? – pyta analityk.

Raport USDA

- W miniony piątek, w cieniu wojny w Ukrainie, USDA opublikowało comiesięczną aktualizację amerykańskich i światowych bilansów zbóż oraz roślin oleistych. Wspomniany raport w zasadzie przeszedł bez echa (brak wartych odnotowania zmian). Dużo ważniejszy będzie raport majowy, w którym po raz pierwszy zostaną zaprezentowane bilanse na nadchodzący sezon – ocenia Mirosław Marciniak z InfoGrain.

I dodaje, że początek kwietnia to tradycyjnie okres, w którym amerykański departament rolnictwa rozpoczyna publikację cotygodniowych raportów o kondycji amerykańskiej pszenicy ozimej.

- W pierwszym raporcie tylko 30% zasiewów znalazło się w kategorii „dobre/bardzo dobre”, co oznacza spadek o 23% w stosunku do poprzedniego roku. To także znacząco poniżej oczekiwań analityków (40%), jak również najniższy poziom od 1996 roku. A w prognozach 14-dniowych brak opadów – podkreśla Marciniak.