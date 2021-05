Pogoda utrudnia wykonanie zabiegów. Terminy przesunięte

Jak obecnie prezentuje się pszenica ozima z trzech różnych terminów siewu: wrześniowego, październikowego i grudniowego? Sprawdź stan roślin ma Dolnym Śląsku.

Tegoroczna wiosna najzimniejsza od blisko 25 lat.

Stan pszenicy ozimej wysianej w trzech terminach: wrześniowym, październikowym i grudniowym.

W jęczmieniu ozimym wykształca się już liść flagowy.

Sprawdzili to podczas lustracji na żywo z pola przedstawiciele firmy Syngenta Polska. Zaprezentowali poletka doświadczalne pszenicy i jęczmienia w gospodarstwie Natalii Bednarskiej w Polwicy, w województwie dolnośląskim. Skupili się nad zabiegiem T1 oraz regulacją.

Zimna wiosna 2021

Najpierw sytuację pogodową w regionie omówili Przemysław Urbaniak i Michał Paulus.

- Aktualna sytuacja pogodowa jest bardzo trudna. Rolnicy mają duże problemy z wykonywaniem zabiegów ochrony roślin – podkreślał Paulus. Bardzo mało jest okien pogodowych do wykonania zabiegów ochrony, ale jak podkreślali i tak było to zadanie łatwiejsze w południowo-zachodnich częściach kraju, niż na przykład na północy czy wschodzie Polski. I na dowód tego przedstawiciele Syngenta pokazali jak konkretnie, na terenie województwa dolnośląskiego, wyglądał przebieg pogody od początku wegetacji.

Przedstawili oni wykresy dotyczące opadów deszczu, temperatury (tak zimnej wiosny w skali kraju nie było u nas blisko od ćwierćwiecza), a także momenty, które wpłynęły na przyspieszenie rozwoju chorób. Jak zaznaczali jednak specjaliści, taki przebieg pogody w regionie jest korzystny dla rozwoju zbóż, ale trzeba się spodziewać, że po gwałtownym ociepleniu, zapowiadanym w przyszłym tygodniu, znacznie zwiększy się presja chorób.



Pszenica z siewu 22-23 grudnia

Relację z pola podczas transmisji na żywo poprowadzili: Robert Strycharz i Adam Szepiela. Najpierw pokazali łan pszenicy ozimej odmiany SY Landrich, która była wysiana ekstremalnie późno, bo dopiero 22-23 grudnia. – Ciężko było uprawić pole do siewu, gdyż było ono przemoczone, ubite. Jest to czarnoziem Wrocławski, który ma wyjątkowe wymagania uprawowe. Często powtarzające się deszcze spowodowały, że dopiero tak późno przystąpiliśmy do siewu – wyjaśnił Strycharz.

Robert Strycharz i Adam Szepiela z Syngenta na polu pszenicy wysianej 22-23 grudnia

6 maja pszenica była w fazie strzelania w źdźbło.

Czy w sytuacji tak późnego siewu trzeba było pszenicę dokrzewić? – W połowie marca robiliśmy ocenę i na pierwszy rzut wydawało się, że tak. Ale policzyliśmy obsadę roślin na metrze kwadratowym. Okazało się, że mieliśmy 280 sztuk, czyli myśląc na przyszłość, że uzyskamy przynajmniej trzy mocne źdźbła, czyli osiągniemy ok. 1000 kłosów na metrze kwadratowym. Krótko mówiąc, mieliśmy taki zapas, że nie trzeba nic robić – powiedział.

Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych, zabieg regulacyjny wykonano na tym polu dopiero 4 maja, ale w punkt, nie spóźniony. Wykonano też zabieg T1, który zadział na choroby podstawy źdźbła.

Pszenica z 24 października

- W terminie 24 października zależało na tym, aby wysiać dużą obsadę roślin i w sumie jak ją policzyliśmy w połowie marca, to mieliśmy 360 sztuk roślin na metrze i cztery rozkrzewienia – wyjaśnił Robert Strycharz. Czyli dokrzewianie również było zbędne. Ale zabieg regulacji był już spóźniony (niemożność wykonania), a wykonany był w tym samym terminie, co w wypadku pszenicy „grudniowej”.

Na liściach było widać wszystkie możliwe choroby, od septoriozy po mączniaka. Pierwszy zabieg fungicydowy był zrobiony dwa dni wcześniej i jeszcze nie widać było efektów jego działania w kontekście chorób liści i chorób podstawy źdźbła

W podobnej sytuacji jest lub było w tym roku wielu rolników, którzy również nie mogli o czasie wykonać zabiegu skracania. Specjaliści radzą, aby mimo to wykonać go jak najszybciej, bo rośliny mają już bardzo wybiegnięte pierwsze międzywęźle. Jednak nie da się cofnąć czasu i rolnicy muszą się liczyć z tym, że podstawy źdźbła nie wzmocni się tak jak powinno to mieć miejsce.

Mimo iż pszenica znajdowała się 6 maja w fazie 1 kolanka i nie weszła jeszcze w fazę drugiego kolanka, to po długości pierwszego międzywęźla było widać, że zabieg był spóźniony. Specjaliści za dwa tygodnie ocenią sytuację i wówczas podejmą decyzję, co do ewentualnego drugiego zabiegu. – To jaką dawkę zastosujemy będą decydować warunki pogodowe, jeśli one będą sprzyjające dla szybkiego tempa wzrostu to wyższa dawka. Jeżeli przyjdą bardzo wysokie temperatury, albo znowu się schłodzi to niższą, żeby w mniejszym stopniu regulować rośliny – wyjaśnili.

Pszenica z 24 września

Na odmianie SY Landrich wysianej 24 września nie wykonywano zabiegu dokrzewiania, ale regulację już tak. Została ona przeprowadzona 11 kwietnia w fazie BBCH 30 (wcześniej). 6 maja długość pierwszego międzywęźla wynosiła 4-5 cm i widać było, że jest ono znacznie grubsze od tej pszenicy wysianej w październiku. Zastosowano tutaj również zabieg fungicydowy (ok. 3 tygodnie temu).

Pszenica wysiana 24 września, stan na 6 maja 2021, pola demonstracyjne Syngenta

Jęczmień z 24 września

- Zimno przytrzymuje choroby, natomiast mamy dużą wilgoć w glebie, co się stanie kiedy temperatura pójdzie w górę? Spodziewam się, że przyspieszenie rozwoju chorób nastąpi i będziemy potrzebowali dobrych rozwiązań jeśli chodzi o ochronę liścia flagowego i podflagowego – mówił Adam Szepiela z Syngenta.

Przedstawiciele Syngenta zaprezentowali też jęczmień mieszańcowy SY Baracooda. Jego obsada w marcu wynosiła 170 roślin na metrze kwadratowym. 11 kwietnia wykonano zabieg regulacji. – Chłodna wiosna, jest faza trzeba - wykonać zabieg, dlatego podjąłem decyzję, że dzielę dawkę, po to aby móc też oddziaływać w momencie, kiedy roślina ma sprzyjające warunki dla rozwoju – wyjaśnił Robert Strycharz.

Jęczmień 6 maja był w zaawansowanej fazie wychodzącego liścia flagowego, pola demonstracyjne Syngenta