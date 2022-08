Co z ekoschematem rolnictwo węglowe, fot. Pixabay

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do ministra rolnictwa i wicepremiera Henryka Kowalczyka o zmianę warunków dostępu do ekoschematu „Rolnictwo węglowe” w ramach praktyki Zróżnicowana struktura upraw planowanego w ramach interwencji pn. Systemy na rzecz klimatu i środowiska – planowane wejście w życie już od 2023 r.

Jak podano w komunikacie KRIR, samorząd rolniczy jest zaniepokojony zapisem zawartym w projekcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, dotyczącym wymogów w ramach interwencji Zróżnicowana struktura upraw. Warunkiem realizacji ww. ekoschematu jest uprawa co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych w gospodarstwie, przy czym udział zbóż i rzepaku nie przekracza 65%. Samorząd rolniczy zdecydowanie sprzeciwia się temu zapisowi i wnioskuje do Pana Premiera o zmianę, która będzie możliwa do zaakceptowania przez rolników.

- Połączenie rzepaku i zbóż, jako jednego rodzaju upraw, jest niewłaściwe i nielogiczne. Rzepak nie jest zbożem, należy do rodziny krzyżowych, a nie traw. Jego udział w płodozmianie jest korzystny dla gleby. Wprowadzane ograniczenie uprawy rzepaku jest niezgodne z dobrą praktyką rolniczą – podano.

Zdaniem samorządu rolniczego powyższy warunek powinien dotyczyć zbóż, których łączny udział w strukturze zasiewów wynosi około 80% i słusznym wydaje się zachęcanie do zmniejszenie ich udziału do 65%.