Już są sygnały, że mamy w Polsce problem z niedoborami wody. A to właśnie czerwiec statystycznie jest tym miesiącem, który może odebrać wiele z plonu płodów rolnych. Jak jest na świecie? Co wpływa na rynki globalne?

O prognozy na rynkach surowców rolnych poprosiliśmy podczas 2. edycji Polish Grain Day 2023 organizowanej przez Izbę Zbożowo-Paszowej, Mirosława Marciniaka, niezależnego analityka rynków InfoGrain. Spotkanie odbyło się 25-26 maja w Warszawie.

Co będzie się działo na rynku zbóż?

- Wchodzimy w okres kluczowy. Czerwiec dla pszenicy, lipiec dla kukurydzy, na półkuli północnej. Na dzień dzisiejszy te bilanse (…) wyglądają dobrze. Zwłaszcza na kukurydzy, gdzie USDA pokazuje bardzo dużą odbudowę produkcji i zapasów. Tylko my mówimy o produkcji, która dopiero się zaczyna. Stany Zjednoczone dopiero kończą siewy. Europa też skończyła. Ameryka Południowa, Brazylia swój główny zbiór będzie siała dopiero w lutym, bo oni będą zbierać do tego starego sezonu. Więc tu jeszcze dużo jest do zrobienia – mówił farmer.pl Marciniak 26 maja 2023 r.

Jak zaznaczył, Amerykański Departament ds. Rolnictwa pokazując swoje prognozy wysyła sygnał w rynek na temat bilansu upraw. Dzisiaj one wygląda dobrze, ale nie znaczy to wcale, że może się nie zmienić. Pogoda to zweryfikuje. Na razie patrząc globalnie nie ma powodów do optymizmu jeśli chodzi o ceny.

Strona popytowa na surowce rolne

To też istotna kwestia. – Wszyscy się koncentrują na podaży, jakie będą zbiory w danym regionie, czy to pszenicy czy kukurydzy, czy rzepaku. Natomiast bardzo mało miejsca poświęca się w tej przestrzeni medialnej stronie popytowej, a tu jest duży spadek. Spadek zużycia na cele spożywcze, na cele biopaliwowe – zauważa Mirosław Marciniak.

Odnosi się też, podczas naszej rozmowy, do zakupów wykonywanych przez Chiny.

Więcej ciekawych informacji o sytuacji na światowych rynkach w wideo poniżej.