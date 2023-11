Mamy początek listopada, a to dopiero półmetek zbiorów kukurydzy ziarnowej. Z kolei ceny owsa są bardzo wysokie, bo tego surowca wręcz nie ma na rynku. Bywa, że jest droższy od pszenicy.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny zbóż, kukurydzy i rzepaku 3 listopada 2023 r.

Kukurydza mokra drożeje, sucha tanieje.

Owies często jest droższy od pszenicy.

Zbiory kukurydzy przeważnie dopiero są w połowie drogi do ich zakończenia. Są regiony, tak jak na południu kraju, gdzie zbliżają się do końca. I takie, jak w województwie zachodnio-pomorskim, gdzie dopiero ruszyły. Sytuacja jest bardzo zróżnicowana. Pewne jest jedno, że ostatnie opady deszczu bardzo przeszkadzają i wprost można powiedzieć, że żniwa kukurydziane są kradzione. Wilgotność nasion jest w miarę dobra, oscylująca wokoło 30 proc. i nawet mniej. Ale rekordowy areał uprawy robi swoje. Ocenia się, że w sumie razem z kukurydzą kiszonkową wynosi on blisko 1,9 mln ha. Co prawda duża część tej ziarnowej została przeznaczona na kiszonkę, ale nadal kombajny pracują w polu. Co z cenami? Kukurydza mokra w ostatnich tygodniach troszkę podrożała. Sucha wprost przeciwnie.