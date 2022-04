Do takich informacji dotarł serwis latifundist.com. W ten sposób Polska chce wesprzeć logistycznie transport surowców rolnych z objętej wojną Ukrainy.

Z powodu wojny w Ukrainie wstrzymano transport morski płodów rolnych z których produkcji i eksportu słynie Ukraina.

Ukraina odpowiada za 12 proc. światowego eksportu pszenicy, ale też za 16 proc. kukurydzy.

Wciąż kilka mln ton pszenicy i kukurydzy, które mogłyby być wyeksportowane do końca bieżącego sezonu, utknęło na rynku ukraińskim.

Transport surowców rolnych z Ukrainy przez Polskę

Eksport kolejami, o czym pisaliśmy już na farmer.pl okazał się utrudniony ze względu logistycznych. - Warto pamiętać, że możliwości logistyczne przewozu zboża koleją są znacznie mniejsze, niż w przypadku infrastruktury portowej i statków. Te ograniczenia dotyczą nie tylko masy, którą można wysłać jednym pociągiem, ale też dysponowania odpowiednią liczbą wagonów oraz możliwości przeładunkowych na stacjach. To wszystko w sytuacji, w której szlaki kolejowe na Ukrainie są obecnie wykorzystywane w dużej części choćby do ewakuacji ludności cywilnej, ale też do dystrybucji towarów niezbędnych w tym kraju – podkreślał w rozmowie z nami jeszcze w marcu, Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego Santander Bank Polska.

Teraz okazuje się, że Polska planuje wybudować tzw. suchy port, na granicy z Ukrainą.

Do tych informacji dotarł portal latifundist.com, a my będziemy ten temat zgłębiać i rozwijać, dopytując o szczegóły.

Jak poinformował serwis, Mykoła Solski, minister polityki rolnej i żywności Ukrainy odbył w tej sprawie 5 kwietnia internetowe spotkanie z Henrykiem Kowalczykiem, wicepremierem i ministrem rolnictwa Polski.

Suchy port przy granicy z Ukrainą

Podczas spotkania strony rozpatrzyły kwestie związane z ustanowieniem niezakłóconych wysyłek produktów rolnych z Ukrainy na rynki zależne od eksportu. Ministrowie omówili również możliwość alternatywnych logistycznych sposobów ich transportu korytarzami tranzytowymi w całej UE.

- Jesteśmy wdzięczni naszym polskim kolegom za pełne wsparcie w ułatwieniu tranzytu ukraińskich produktów rolnych do krajów UE – komentował Mykoła Solskiy cytowany przez serwis.

Jak podano, strony omówiły warunki dwustronnej certyfikacji produktów zwierzęcych na rynki obu krajów, a także proces awizacji eksportowanych przesyłek w celu usprawnienia procedur granicznych i transportowych.

- Polska pracuje obecnie nad budową suchego portu na granicy, aby poprawić przepustowość eksportu ukraińskich produktów rolnych, zwłaszcza do krajów trzecich – mówił Henryk Kowalczyk, cytowany przez latifundist.com.

Ile jest w stanie wyeksportować Ukraina drogą kolejową bądź drogową?

Jak podano dalej, ministrowie zgodzili się kontynuować współpracę w tych kwestiach i wspierać naród ukraiński w trudnych czasach rosyjskiej agresji.

Wcześniej informowano, że w marcu Ukrzaliznytsia przewidziała wysyłkę około 670 tys. t zbóż.

Z kolei Mirosław Marciniak, analityk InfoGrain, podał na Twitterze, że jak wynika z danych Komisji Europejskiej, w ciągu ostatnich czterech tygodni do Polski wjechało ok. 100 tys. ton ukraińskiej kukurydzy. - W mojej ocenie, nasze możliwości importowe są niewiele większe, więc nie za bardzo możemy pomóc Ukrainie w sprzedaży ich nadwyżek (moce w ukraińskich portach to ok. 5 mln ton zbóż/oleistych miesięcznie) – napisał analityk.