Z jednej strony wiele mówi się o inwestycjach w infrastrukturę transportu zboża, które poczyniła w ostatnim czasie, mimo trwającej tam wojny, Ukraina. Z drugiej strony osoby związane z rynkiem i monitorujące go systematycznie zaznaczają, że Polska w tym względzie wiele przespała, a mogła przygotować się lepiej do obecnej trudnej sytuacji. Poprosiliśmy o konkrety resort rolnictwa. Te dane komentuje dla farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Ukraina inwestuje w rozwoju infrastruktury transportu płodów rolnych.

Resort rolnictwa informuje nas, jak od lipca 2022 r. zmieniła się nasza infrastruktura.

IZP ocenia ten „rozwój infrastruktury” negatywnie.

Ukraina mimo wojny i teraz ostatnio eskalacji napięcia, bo ataków już nie tylko na infrastrukturę portów na Morzu Czarnym, ale też i alternatywnego szlaku na Dunaju, rozbudowuje swoje możliwości transportowe.

Informowaliśmy np. że buduje 12 nowych terminali wzdłuż swojego wybrzeża Dunaju, żeby zwiększyć przepustowość portów. Co robi Polska, która w momencie przerwania porozumienia zbożowego znowu jest pod ścianą? O to zapytaliśmy bezpośrednio w ministerstwie rolnictwa, ponieważ mieliśmy dużo głosów osób osadzonych bardzo w strukturach rynku, które wprost podnosiły, że powinniśmy lepiej reagować na zastaną sytuację, bo tak jak teraz może się ona zmienić i nasz kraj znowu z powodu bliskości sąsiada może mieć problem mimo iż poprzedni nie jest jeszcze nadal rozwiązany.

Jakie są Polskie inwestycje w infrastrukturę po wybuchu wojny w Ukrainie?

Takie dane przekazał nam resort rolnictwa powołując się na informacje z kolei Ministerstwa Infrastruktury. W tekście poniżej są wszystkie działania, które zdaniem ministerstwa poczyniliśmy w tym względzie.

M.in. informacje, że:

spółka PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa w czerwcu 2022 r. zakończyła realizację rozbudowy układu torowego i modernizację hali, która m.in. wykorzystywana jest dla potrzeb granicznego punktu kontroli fitosanitarnej produktów rolno - spożywczych na stacji granicznej Hrubieszów LHS,

postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawców,

budowa dróg ekspresowych S12 i S17 w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033r.),

zlokalizowanie w Porcie Gdańsk terminala produktów rolno-spożywczych, w szczególności zboża. Dodatkowo Zarządy portów morskich (Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście) podejmują działania także w celu lepszego skomunikowania portów z ich zapleczem lądowym. Działania inwestycyjne dotyczą m.in. przebudowy, budowy i modernizacji torów,

w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w zakresie Inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu” KPO.

Co na ten temat wprost sądzi Izba Zbożowo-Paszowa?

- Ostatnie 1,5 roku, związane z rosyjską agresją na Ukrainę, unaoczniły jak krytyczna jest kwestia infrastruktury magazynowej, transportowej i portowej dla bezpieczeństwa żywnościowego naszego regionu, ale także świata. Ograniczone możliwości reeksportu ukraińskiego zboża przez Polskę na rynki trzecie, a także szantaż Putina dotyczący blokady korytarzy dla eksportu zbóż przez Morze Czarne to bolesna lekcja, która obnażyła słabości międzynarodowej dyplomacji i obecnej polityki. Tymczasem wydolna infrastruktura jest ważna także w kontekście wyzwań dla sektora rolno-spożywczego związanych z przyszłym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej – komentuje dla farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Jak zauważa, jest jeszcze szerszy kontekst związany z globalnymi kryzysami, w tym kryzysem migracyjnym.

- Na problemy związane z bezpieczeństwem żywności nałożą się problemy związane z dynamicznym wzrostem liczby ludności. W perspektywie 2050 roku, jak wynika z raportu australijskiego Instytutu Ekonomii i Pokoju świat może stanąć w obliczu ogromnego wyzwania, jakim będą migracje. Szacunki wskazują, że aż 10 proc. populacji z 1,2 miliarda może być w perspektywie najbliższych dekad zmuszona do zmiany miejsca zamieszkania. To stawia pytanie o realizację krajowych i międzynarodowych polityk publicznych, które na te wyzwania będą odpowiadały, a także będą podejmowały próbę ich minimalizowania. To z kolei nakazuje podjęcie kroków, które będą zmierzały do zapewnienia sprawnego eksportu zboża i żywności do państw Afryki i Bliskiego Wschodu – do najbardziej potrzebujących regionów. Tylko tak możemy zapobiec kryzysowi, niepokojom społecznym i w efekcie falom migracyjnym do Europy. Z opublikowanych w 2020 roku przez ONZ danych wynika, że aż 155 milionów osób w 55 krajach doświadczyło braku pożywienia zagrażającego życiu. Kryzys klimatyczny, konflikty zbrojne będą niestety ten problem pogłębiały na wszystkich kontynentach – informuje nas Piątkowska.

Od roku branża rolno-spożywcza, w tym Izba Zbożowo-Paszowa i podmioty w niej zrzeszone, rekomendują rozwiązania związane z rozbudową infrastruktury i zwiększeniem możliwości eksportowych.

Czy zwiększyła się infrastruktura i możliwości eksportowe?

- To, co w naszym kraju toczy się bardzo wolno, w ogarniętej wojną Ukrainie idzie bardzo sprawnie. Wskazać można choćby ostatnią decyzję rządu Ukrainy, który we współpracy z największymi ukraińskimi spółkami rolnymi, zamierza zbudować 12 nowych terminali wzdłuż swojego wybrzeża Dunaju, żeby zwiększyć przepustowość portów. Rząd PiS ponad 5 lat temu, jeszcze w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju Mateusza Morawieckiego, zapowiadał Intermodalny terminal towarowy, czyli budowę infrastruktury spedycyjno-magazynowej działającej na potrzeby eksportu towarów rolno-spożywczych na rynki światowe. Niewiele w tej sprawie się wydarzyło. We wrześniu 2022 roku wicepremier Kowalczyk zapowiadał, że w ciągu kilku tygodniu powinien ruszyć terminal rolno-spożywczy, który miał pozwolić na eksport większej ilości zboża i przygotowywana jest powierzchnia magazynowa sięgająca 100 tys. ton – uważa Monika Piątkowska.

Zdaniem prezes Izby Zbożowo-Paszowej, w Polsce trwa biurokratyczna przepychanka między poszczególnymi resortami. W konsekwencji nawet niewielkie ilości docierającego do kraju zboża zamiast być sprawnie lokowane na południu UE, gdzie ceny rynkowe zbóż są znacznie wyższe od notowanych w Polsce, trafiają na rynek Polski zwiększając presję podażową i cenową.

- W rezultacie rodzi to presję na szukanie rozwiązań doraźnych, izolujących krajowy rynek w ramach wspólnotowego, co dodatkowo zaburza przepływ towarów w ramach jednolitego rynku i zwiększa ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej na rynku krajowym. Nie wystarczą punktowe inwestycje drogowe i kolejowe na przejściach granicznych. Potrzebna jest współpraca, długoterminowa strategia działania i decyzyjność. W przeciwnym razie Polska przestanie być konkurencyjna na światowych rynkach w obszarze, który jest dziś motorem naszego rozwoju gospodarczego – eksportu towarów rolno-spożywczych – uważa Monika Piątkowska.