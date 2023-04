Jak odpowiedziało MRiRW, sytuacja na rynku zbóż jest ściśle monitorowana. Dlatego podejmowane są działania, mające na celu wsparcie finansowe producentów zbóż, których płynność finansowa oraz spadek dochodu jest związany z wpływem importu zboża z Ukrainy.

W odpowiedzi na pismo KRIR resort rolnictwa przypomniał o stawkach dotacji dla producentów zbóż, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy. Najwyższe kwoty mają obejmować rolników w województwach graniczących z Ukrainą. Stawki pomocy będą wynosiły:

Dlaczego dopłaty dotyczą tylko pszenicy i kukurydzy? Ministerstwo wyjaśnia

Dopłata jest przeznaczona dla pszenicy i kukurydzy, ponieważ te zboża są przedmiotem największego obrotu w kraju. Ponadto odnotowuje się największy przywóz tych zbóż do Polski z Ukrainy. Pomoc ma za zadanie nie tylko wspierać rolników w związku z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów i utratą dochodów spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy, ale także przyczynić się do intensyfikacji wywozu zbóż z kraju, ponieważ wsparcie uzależnione jest od dostarczenia faktury sprzedaży ziarna.

Ministerstwo odniosło się również do kwestii wprowadzenia skupu interwencyjnego. Jak informowano, interwencyjny zakup zbóż dokonywany jest po cenie 101,31 euro/t lub w ramach procedury przetargowej po cenie, która nie może być wyższa od ww. ceny interwencyjnej.

Jak podsumowało MRiRW, ceny zbóż od lata 2022 r. spadają na całym świecie, a ceny w Polsce podążają za tymi trendami. Podobnie jest z innymi środkami do produkcji, w tym również nawozami.

- Oznacza to, że ostatnim okresie sytuacja cenowa na rynku w coraz mniejszym stopniu kształtuje się pod wpływem paniki związanej z wybuchem wojny na Ukrainie, a koncentruje się coraz bardziej na fundamentach funkcjonowania tego rynku. Trzeba też pamiętać, że ceny zbóż mają wpływ na sytuację w sektorze produkcji zwierzęcej, branży paszowej oraz młynarskiej. Dla tych branż jest to surowiec do produkcji, którego ceny wpływają na opłacalność prowadzenia działalności oraz na ceny produktów wytwarzanych przez te branże - podano w piśmie do KRIR.