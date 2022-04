eksport ukraińskiego zboża wyniósł w marcu ok. 1,4 mln ton na kwotę 386,4 mln USD, fot. Shutterstock

Według statystyk kolejowych w marcu załadowano na eksport przez granice lądowe Ukrainy około 310 tys. ton zboża.

Według APK-Inform w sumie było to 1,2 tys. ton pszenicy, 4,7 tys. ton jęczmienia i 302 tys. ton kukurydzy. Na początku kwietnia na niektórych przejściach granicznych stały rzędy wagonów. Czasami późnienia wynosiły 2-3 tygodnie.

Jednocześnie inne źródła podają, że eksport ukraińskiego zboża wyniósł w marcu ok. 1,4 mln ton na kwotę 386,4 mln USD, co oznacza spadek o 60 proc. rok do roku w ujęciu ilościowym i 55 proc. w ujęciu wartościowym.

Liczba ta obejmuje ilości, które fizycznie znajdowały się w portach lub na statkach w lutym, jednak dokumenty celne zostały sporządzone w marcu. Zgodnie z tymi danymi w marcu eksport pszenicy wyniósł 306,5 tys. ton (-56 proc. rok do roku), kukurydzy 1,1 mln ton (-59 proc.) i jęczmienia 4,8 tys. ton (-96 proc.).

APK-Inform prognozuje, że w sezonie 2021/2022 Ukraina wyeksportuje 18,6 mln ton pszenicy (+12 proc.), 5,7 mln ton jęczmienia (+36 proc.) i 20,5 mln ton (-14 proc.) kukurydzy, biorąc pod uwagę blokadę portów morskich przez wojsko rosyjskie.