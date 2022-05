Kukurydza, w zależności od terminu siewu, stanowiska czy odmiany, znajduje się obecnie zazwyczaj w fazie 3-6 liści. Część plantacji, gdzie wykonano wczesne zabiegi, zwłaszcza doglebowe, wymaga poprawek zwłaszcza pod kątem zwalczania chwastów prosowatych czy perzu.

Niektóre plantacje kukurydzy wymagają korekty na chwasty jednoliścienne. Szczególnie na polach widoczny jest perz właściwy oraz chwastnica jednostronna, które nie uległy zwalczeniu w zastosowanym dotychczas programie odchwaszczania. Problem widoczny jest często tam gdzie wykonano zabiegi doglebowe, a przesuszone podłoże nie pozwoliło na wysoką skuteczność działania herbicydów przedwschodowych. Potrzebna zatem poprawka. Czy możemy zwalczyć te chwasty i jaki to może być koszt? Sprawdzamy.

Poprawka na perz oraz chwastnicę jednostronną w kukurydzy

Zarówno prosowate jak i perz są w kukurydzy stosunkowo łatwe do zwalczenia. Problem polega jednak na tym, że perz właściwy najlepiej zwalczać nalistnie, a z kolei chwastnica „lubi” wyskoczyć później, zwłaszcza po choćby niewielkich opadach deszczu. Wówczas konieczne są poprawki. Oba chwasty rosną zdecydowanie szybciej aniżeli kukurydza i w przypadku braku korekty herbicydowej wprost zaduszają roślinę uprawną.

Zarówno z prosowatymi jak i perzem bardzo dobrze radzi sobie nikosulfuron. O ile jednak z chwastnicą bez większych problemów substancja ta poradzi sobie w standardowych dawkach, to w przypadku pojawienia się perzu musimy liczyć się z zastosowaniem wyższych proporcji (ok 50 g substancji czynnej / ha). Preparaty oparte o nikosulfuron mają dość długą rejestrację jeśli chodzi o stosowanie – niektóre z nich mogą być podawane nawet do 9-go liścia kukurydzy. Nie poleca się jednak tak długiego wyczekiwania z korektą, ponieważ perz z każdym dniem będzie stawał się mocniejszy, a co za tym idzie znacznie trudniejszy w zwalczaniu. Koszt aplikacji samego nikosulfuronu w tzw. dawce perzowej to około 35 – 40 zł/ha (np. Nikosar 060 OD w dawce 0,7 l/ha).

Innym sulfonylomocznikiem który może zostać zastosowany w celach korekty na perz czy prosowate jest rimsulfuron. Koszt zabiegu również nie jest wysoki (ceny podobne do preparatów opartych o nikosulfuron). W celu zwalczania perzu właściwego należy podać 15 g substancji aktywnej, na poprawki na prosowate wystarczy 12,5 g rimsulfuronu ( np. Titus 25 WG w dawce 50 - 60g/ha).