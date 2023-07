Co z przedłużeniem porozumienia zbożowego, fot. Shutterstock

Wczoraj Rosjanie poinformowali, że zawieszają udział w porozumieniu zbożowym dotyczącym eksportu zboża przez Morze Czarne. Chcą wynegocjować dla siebie lepsze warunki. My zbieramy informacje w tej sprawie, czy rzeczywiście umowa zostanie wstrzymana, czy jest tylko kwestią czasu jej przedłużenie. Sprawdzamy też, jak na te newsy zareagował rynek. Czy było drożej? I czy Ukraina ma plan B?

W poniedziałek tj. 17 lipca 2023 r. Rosja wycofała się z porozumienia zbożowego na Morzu Czarnym, które umożliwiło Ukrainie eksport prawie 33 mln t płodów rolnych.

Zdaniem ekspertów to tylko kwestia czasu, kiedy to porozumienie ponownie będzie obowiązywać.

Ukraina ma plan awaryjny, ale odbije się on na zniżkach cen i wyższych kosztach logistycznych.

Wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z tym drugim scenariuszem.

- Patrząc na ograniczoną reakcję rynków surowcowych na tę informację wiele wskazuje, że część inwestorów nadal uważa, że osiągnięcie porozumienia pozostaje scenariuszem bazowym i gra na dalsze negocjacje. Samo zawieszenie porozumienia nie wyklucza scenariusza, że za jakiś czas w wyniku dalszych negocjacji zostanie ono wznowione – mówi farmer.pl dr Jakub Olipra z Banku Credit Agricole.

Takie są właśnie nastroje na rynku. W większości mówi się, że to tylko kwestia dni, kiedy porozumienie ponownie zacznie obowiązywać. Bo jest ono również korzystne dla Rosji, która tym razem w okresie żniw, chce troszeczkę o sobie przypomnieć i wynegocjować lepsze warunki dla swoich firm. Bo jak już pisaliśmy wcześniej, przedłużanie porozumienia nie wzbudzało tak dużego zainteresowania rynków jak wcześniej, kiedy Rosjanie straszyli zerwaniem umowy, a ceny płodów rolnych szły w górę. Teraz też było i jest raczej spokojnie. Owszem zarówno na Matif, jak i w Chicago odnotowano wczoraj wzrosty cen kukurydzy i pszenicy. W Paryżu podrożały one odpowiednio o 1,22 proc. i 1,09 proc., a w USA 1,05 proc. i 2,23 proc., ale nie były one spektakularne. Poza tym rzepak i soja odnotowały spadki.

Zdaniem dr Olipry, raczej należy całą sytuacją traktować jako zawieszenie, a nie ostateczne zerwanie porozumienia.

- Rosja podbija stawkę w negocjacjach chcąc na nowo włączyć swój bank Rosselkhozbank do systemu SWIFT i wynegocjować sobie eksport amoniaku rurociągiem do Odessy. Ukraina jest gotowa kontynuować transport zboża przez Morze Czarne nawet w warunkach braku porozumienia, o ile gwarancje zapewniłyby Turcja i ONZ – informuje nas dr Jakub Olipra.

Ale też jak podaje UkrAgroConsult, sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podczas odprawy w poniedziałek 17 lipca wyjaśnił, że napisał list do Putina, prosząc go o utrzymanie umowy zbożowej.

- W tym liście, który uważam za konieczny do zacytowania, podkreślam, cytuję, że „od podpisania protokołu ustaleń, biorąc pod uwagę działania podjęte przez Federację Rosyjską, rosyjski handel zbożem, a także wielkość eksportu , a rynki nawozów stabilizują się. Rosyjski eksport zbliża się do pełnego ożywienia, jak stwierdził Rosyjski Związek Eksporterów Zboża i Rosyjskie Stowarzyszenie Producentów Nawozów – dodał cytowany przez serwis. Guterres powiedział również, że ONZ oferuje Rosji alternatywę dla SWIFT.

Czy umowa zbożowa zostanie przedłużona?

Jak donosi Reuters ubezpieczyciele zastanawiają się, czy zamrozić ochronę ubezpieczeniową dla statków chcących popłynąć na Ukrainę. Była ona kluczowa dla zapewnienia przesyłek przez korytarz, a źródła branżowe podały, że decyzja Rosji była oceniana pod kątem kontynuacji ochrony w jakiejś formie. - Z powodu załamania się umowy dotyczącej korytarza czarnomorskiego większość armatorów nie będzie teraz zawijać do ukraińskich portów – powiedział cytowany przez serwis Christian Vinther Christensen, dyrektor operacyjny duńskiej grupy żeglugowej NORDEN.

Z kolei jak donosi UkrAgroConsult, Chiny deklarują gotowość do przyłączenia się do negocjacji w sprawie przedłużenia umowy zbożowej. - Chiny poparły „w pełni zrealizowaną” czarnomorską inicjatywę zbożową i wyraziły gotowość udziału w negocjacjach w sprawie jej przedłużenia — powiedziała rzecznik chińskiego MSZ Mao Ning.

To skomentował na Twitterze Mirosław Marciniak z InfoGrain. - Wcześniej prezydent Turcji wyraził swoje niezadowolenie z decyzji Rosji o wycofaniu się z umowy zbożowej. Teraz Chiny. Do końca tygodnia Putin zmieni zdanie – napisał.

Te informację wpisują się w przewidywania odnośnie całej sytuacji związanej z przedłużeniem porozumienia. Poza tym jak wynika z poniższego grafu za Organizacją Narodów Zjednoczonych, to właśnie Chiny są największym odbiorcą surowców rolnych z Ukrainy, które trafiają właśnie przez porty Morza Czarnego. Na drugim miejscu jest Hiszpania, a na trzecim Turcja, dalej Włochy, Królestwo Niderlandów i dopiero na szóstym miejscu Egipt.

Eksport z Ukrainy przez MOrze Czarne, źródło. un.org

Sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział w poniedziałek cytowany przez Reuters, że decyzja Rosji o wstrzymaniu udziału w wieloletniej umowie, która pozwala Ukrainie eksportować zboże przez Morze Czarne, była „nieodpowiedzialna” i wezwał do jak najszybszego przywrócenia paktu.

- Wycofanie się Rosji z inicjatywy zbożowej jest bardzo godne ubolewania, ponieważ wywrze dodatkową presję na sektor, wpływając na stabilność rynku/cen i globalne bezpieczeństwo żywnościowe. Mamy nadzieję, że szybko uda się znaleźć rozwiązanie, które zapewni eksport zboża z regionu, tym bardziej, że obecne perspektywy zbiorów w UE również ulegają pogorszeniu – piszą na Twitterze organizacje rolnicze Copa Cogeca.



Plan B dla Ukrainy

Okazuje się, że Ukraina jest gotowa na takie posunięcie Rosji. Ma przygotowany tzw. plan B.

- Ukraina przygotowywała plan awaryjny, aby wyprowadzić swoje dostawy zboża bez umowy. Po części opiera się to na funduszu gwarancyjnym o wartości 500 milionów dolarów na pokrycie wszelkich szkód lub wydatków poniesionych przez statki poruszające się po Morzu Czarnym, a po części na wysyłce większej ilości zboża przez europejską rzekę Dunaj. Przed wojną tą drogą eksportowano kilkaset tysięcy ton miesięcznie. W ciągu ostatniego roku liczba ta wzrosła do 2 milionów, a według Ukraińskiego Stowarzyszenia Zbożowego istnieje potencjał podwojenia tej liczby – podaje serwis politico.eu.

Jednak nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ zdaniem autorów artykułu, mimo iż Ukraina może kontynuować eksport bez umowy zbożowej z Morza Czarnego, to zwiększone koszty logistyczne oznaczają, że będą musieli sprzedawać płody rolne po obniżonej cenie.