Nie tylko susza, ale także ptaki są coraz większym zagrożeniem dla upraw. W tym roku w wielu regionach kraju utrapieniem stały się żurawie. Największym problemem w ich zwalczaniu jest to, że są to ptaki chronione, więc nawet za ich płoszenie rolnik może dostać grzywnę.

Z każdym rokiem przybywa przypadków niszczenia plantacji przez chronione ptaki, bo ich populacja rośnie.

Bardzo często ich smakołykiem staje się kukurydza, której powierzchnia uprawy przekracza już 2 mln ha.

Jednym z gatunków chronionych, które wyrządzają straty w uprawach są żurawie.

Polska populacja żurawia jest jedną z najliczniejszych w Europie i stanowi około 20% populacji europejskiej. Większość z nich skupiona jest na obszarach Natura 2000, czyli obszarach ochrony ptaków i ich siedlisk.

Rośnie populacja tych ptaków i coraz częściej goszczą bezkarnie na polach polskich rolników. Kilka sztuk nie jest szkodliwych, ale jeśli znienacka na polu wyląduje stado liczące kilkadziesiąt a nawet kilkaset sztuk w kilka chwil może doprowadzić do zniszczenia całej plantacji.

Chronione są ptaki, rolnik bez ochrony

Temat ptaków chronionych w kontekście ich szkód powodowanych w uprawach trwa od wielu lat. Rolnicy jak i przedstawiciele wielu instytucji co roku wnioskują do rządu o reakcję na zaistniałe problemy polowe i zmianę obecnych obowiązujących przepisów. Rolnicy liczą bowiem straty, nikt nie poczuwa się odpowiedzialny za żarłoczne ptaki.

Żurawie bowiem potrafią bardzo szybko zniszczyć plantacje kukurydzy doprowadzając do powstania gołych placów na polu. Wyjadają bowiem ziarniaki, wyrywają młode siewki. Problem polega także na tym, że w jednej chwili może na plantacji przysiąść stado liczące nawet kilkaset osobników i to także w regionach oddalonych od większych zbiorników wodnych. W kilka chwil może ono dokonać strat o znaczeniu gospodarczym i doprowadzić do konieczności przesiania plantacji. Jakie szkody powodować mogą żurawie można zobaczyć na filmiku nadesłanym przez rolnika, gospodarującego w woj. łódzkim. Żurawie w krótkim czasie totalnie zniszczyły 3 hektarowe pole kukurydzy, zmuszając go tym samym do przesiewów.





Żurawie są pod ochroną

Największy problem z żurawiami jest taki, że są one pod ochroną. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55), Skarb Państwa odpowiada tylko za szkody wyrządzone przez żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie i bobry. Nie ma tam wzmianki o żurawiach, co oznacza że roszczenia rolnika w związku z wyrządzeniem szkód przez te ptaki są nieuzasadnione przepisami prawa i żadne odszkodowanie mu nie przysługuje.

Co więcej, nie można tych ptaków płoszyć bez specjalnej zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ). Bez takiej zgody rolnikowi grozi kara grzywny. Problem kolejny, że taką zgodę otrzymuje się zazwyczaj na krótki okres. Rolnik nie jest w stanie przewidzieć, kiedy nieproszeni goście zajrzą na jego pole. Dlatego w tej sytuacji rolnik pozostaje bez żadnej ochrony i może tylko liczyć swoje straty.