Przejaśnienia na liściach zbóż mogą być związane ze zbyt głębokim siewem. Niestety to nie jedyne negatywne tego następstwa. Jakie skutki w rozwoju roślin niesie ze sobą zbyt głębokie umieszczenie nasion w glebie?

Optymalna głębokość siewu zbóż jest kompromisem pomiędzy głębokością wystarczającą do tego, aby uniknąć wysychania nasion, a taką głębokością, która nie zaburzy prawidłowego rozwoju siewek.

Zbyt głęboki siew opóźnia wschody, powoduje gorszy rozwój roślin i uniemożliwia prawidłowe krzewienie.

Niestety rolnicy jeszcze za często sieją zbyt głęboko. Konsekwencje tego bywają dotkliwe.

Żółte liście to często objaw fizjologiczny, które wynika w wielu przyczyn przykładowo z powodu niedoborów (np. niskie pH), zaburzeń stosunków powietrzno-wodnych (brak tlenu), porażenia siewek szkodnikami czy chorobami i wiele innych.

Wielu rolników nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że przyczyna może także leżeć po stronie głębokości siewu, a właściwie z powodu zbyt głębokiego siewu lub siewu roślin w nieodleżałą po orce i uprawkach glebie.

Reguła mówi, że zboża powinno się siać na 2- 4 cm (maks. 5cm). Generalnie im lżejsza tym głębokość powinna być większa (zapewnienie wilgoci po siewie).

Przejaśnienia na liściach świadczą o zaburzeniach fizjologicznych rośliny. W tym przypadku przyczyna leży w zbyt głębokim siewie Fot. AK

Głęboki siew - konsekwencje

Wizualne problemy pojawiają się zazwyczaj, gdy umieścimy ziarniaki w glebie powyżej 6-7 cm. Pierwszą oznaką będą nieco opóźnione wschody, a rośliny będą charakteryzować się słabym wigorem. To skutek tego, że koleoptyl musi pokonać dłuższą drogę. Liście takich siewek są wydłużone, cienkie, łodyżki wiotkie i delikatne. System korzeniowy będzie nierozbudowany. Większość energii rośliny musiała bowiem skupić na tym, aby przebić się przez warstwę gleby. Taka słaba siewka narażona jest na porażenia chorobami odglebowymi.

Głęboki siew - objawy fizjologiczne

Pod koniec jesiennej wegetacji na siewkach pojawiają się natomiast żółte przebarwienia lub przejaśnienia, które świadczą o problemach fizjologicznych rośliny, o niedoborach. Są to najczęściej chlorozy obejmujące całą blaszkę liściową lub tylko jej fragment. I takie objawy widoczne są teraz na polach. Jeśli dodatkowo warunki glebowe nie są idealne, ten problem będzie bardziej widoczny a przebarwienia bardzo rozległe.

Co ważne takie rośliny krzewią się zdecydowanie później, a siewki tworzą międzywęźle korzeniowe i zawiązują wtórny węzeł krzewienia. Ostatecznie taka plantacja ma niższy potencjał plonowania.

Na roślinach ze zbyt głębokiego siewu tworzy się w wtórny węzeł krzewienia Fot. AK

Utrzymanie prawidłowej głębokości siewu nie jest prostym zadaniem. Zasada optymalnej głębokości niestety nie uwzględnia faktu, że gleby w naszym kraju są zazwyczaj mozaikowate i na jednym nawet niewielkim polu możemy mieć zarówno bardzo zwięzłą glebę jak i bardzo lekką. Na takim polu wykonujemy te same uprawki przedsiewne, siewnik ustawiamy raz i pracuje na tej samej głębokości. Tymczasem każdy fragment z inną glebą będzie zachowywał się inaczej, także tempo osiadania gleby będzie zupełnie inne. Uwrocia uprawiane są często bardziej aktywnie (ze względu na zbitą glebę), co również może stwarzać warunki dla innej pracy głębokości siewnika. W efekcie bardzo często na takim polu mamy różne głębokości siewu. Warto wykonać lustrację właśnie teraz, przed spoczynkiem zimowym, aby to zjawisko zaobserwować i wyeliminować ryzyko popełnienia tego samego błędu na przyszłość.

Ekstremalnie głęboki siew

Dużo jeszcze zależy także od struktury gleby. Koleoptyl będzie rósł tak długo, jak to możliwe. Zdarza się, przy bardzo głębokich siewach, koleoptyl nie przedostanie się na powierzchnię gleby a pierwszy liść, wyetiolowany pojawi się pod powierzchnią gleby. Wówczas praktycznie roślina nie ma szans na przedostanie się na powierzchnie. Siewka się skręca, w konsekwencji zamiera. Zachowuje się tak, jak przy zaskorupieniu gleby. Takie konsekwencje można zanotować jeśli zboża zasiejemy na głębokości powyżej 100 mm. Wówczas siewka walczy o wschody. Jeśli uda się jej przebić glebę, jest słaba, ma wigor bardzo osłabiony, a liście jakby nieco "wciągnięte" są do gleby.

Siewka ze zbyt głębokiego siewu może nie przedostać się na powierzchnię gleby Fot. AK

Prawidłowy siew zbóż - czyli jaki?

Dobrą praktyczną zasadą jest to, że głębokość siewu powinna być 10 razy większa od średnicy nasion. Zgodnie z tą zasadą groch i fasolę umieszcza się głębiej w glebie, z kolei rzepak należy wysiewać płytko. Jak wspomniano wcześniej głębokość siewu mieści się w dość szerokich granicach. Optymalna głębokość siewu różni się w zależności od rodzaju gleby, opadów i warunków glebowych podczas siewu, a czasem także technologii uprawy.

Należy także zwrócić uwagę, że poszczególne odmiany mają różną tolerancję na głęboki siew (chodzi o możliwości koleoptylu), dzięki czemu część odmian może wschodzić lepiej z nieco większych głębokości. Głębokość siewu należy tak dobrać, aby siewki mogły prawidłowo się krzewić i tworzyć jeden, gruby węzeł krzewienia. Wówczas na polu kształtuje się roślina o największym z możliwych potencjale plonowania.