Praktyczne rady czy siać, czy czekać z siewem kukurydzy

- Z siewem kukurydzy należy poczekać na stabilizację temperatury gleby przynajmniej do poziomu minimalnego tj. dla ziarna typu flint 7-8°C i dent 9-10°C – mówi w rozmowie z portalem farmer.pl Jarosław Żurek, Senior Agronomist Corteva Agriscience - Pioneer. Rekomenduje on policzenie przynajmniej rano i wieczorem średniej temperatury dobowej na głębokości siewu.

Wielu rolników zastanawia się czy siać kukurydzę, czy jeszcze się wstrzymać kilka dni. Powodem oczywiście jest przebieg pogody. Po pierwsze jest bardzo sucho, a po drugie jest nadal chłodno.

Jeszcze przed Świętami Wielkiej Nocy pisaliśmy, że prof. Tadeusz Michalski, prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy, nie rekomenduje siewu w tym czasie i radzi poczekać na ocieplenie.

Ale to ocieplenie nie przychodzi. W nocy temperatury w ostatnich dniach spadają poniżej 0°C, a w dzień oscylują wokół 10°C. A przecież wszędzie się mówi i pisze, że kukurydza lubi ogrzana glebę, której temperatura powinna wynosić najlepiej 10°C. A wysianie kukurydzy w zbyt chłodną glebę może spowodować, że wykiełkuje ona po miesiącu. W tym czasie nasiona mogą zdziesiątkować szkodniki czy ptaki.

Jednak duża część rolników zaryzykowała i wysiała już kukurydzę.

- Średnie temperatury dobowe gleby na poziomie 7°C do nawet 9°C w okresie od 4 do 11 kwietnia skłoniły rolników do wcześniejszych niż zwykle siewów. Decyzje o wcześniejszych siewach zostały też podjęte ze względu na pogłębiający się stan suszy. Sytuacja wyglądała optymistycznie do 13 kwietnia, gdzie gleba osiągała lokalnie temperaturę ok. 12°C – przypomina Jarosław Żurek z Corteva Agriscience - Pioneer.

Ale pomiary wykonane 14 kwietnia wykazały już znaczny spadek temperatur do poziomu 4,5-6,5°C.

- Temperatury w tym zakresie nie pozwalają na rekomendację do siewu. W mojej ocenie należy poczekać na stabilizację temperatury gleby przynajmniej do poziomu minimalnego tj. dla ziarna typu flint 7-8°C i dent 9-10°C. Ten zakres temperatur daje pewność bezpiecznego procesu kiełkowania. Pamiętajmy, że rozważamy temperatury średnie dobowe, badane na głębokości siewu. Metodyka mówi o trzech pomiarach (7.00, 13.00, 19.00), ale myślę, że dobrze będzie, gdy wykonamy dwa pomiary: wcześnie rano i późnym popołudniem, a następnie obliczymy średnią – podkreśla Żurek.

Jakie odmiany wysiewa się w pierwszej kolejności? Najpierw te o ziarnie typu flint, a w bardziej ogrzaną glebę - typu dent.

- Regułą jest, że w pierwszej kolejności wysiewamy odmiany najpóźniejsze. Z uwagi na niestabilną temperaturę gleby bezpieczniej będzie jeżeli na początku będziemy siać odmiany o wysokim wigorze początkowym. Parametr ten określa poziom tolerancji odmiany na chłody w początkowym okresie wegetacji – radzi specjalista Corteva Agriscience - Pioneer.

Nie tylko niska temperatura budzi niepokój wśród rolników. Ogromnym problemem jest fakt, że na polach jest bardzo sucho i mogą być problemy z erozją wietrzną, gdzie unoszący się kurz i pył, może przesypać wschodzące rośliny.

- W warunkach suszy głębokość siewu na glebach zwięzłych powinna być nie mniejsza niż 4-5 cm, a na glebach lekkich 6-7 cm. Pamiętajmy, że długie zaleganie nasion w warstwie przesuszonej skutkuje tym samym, co w zimnej glebie, a mianowicie brakami w obsadzie roślin na ha. W obydwu przypadkach rejestrujemy wadliwy proces kiełkowania nasion – radzi Żurek.

I zwraca uwagę na nawożenie zlokalizowane. - Nie przesadzajmy z ilościami aplikowanych nawozów. Duża koncentracja w warunkach niedoboru wody doprowadza do zasolenia gleby w bliskim kontakcie nasion. Nawóz pobiera niemałe ilości i tak deficytowej wody na proces wejścia w roztwór glebowy. Pojawiają się elementy suszy fizjologicznej. W takiej sytuacji często dochodzi do zniszczenia kiełka – dodaje na koniec Jarosław Żurek z Corteva Agriscience - Pioneer.